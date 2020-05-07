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ЦБ спрогнозировал начало снятия ограничений в России 

Lenta.ru 14 часов назад
В своем базовом прогнозе Центробанк России исходит из того, что ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса, будут постепенно сниматься уже в июне. Об этом свидетельствуют данные доклада ЦБ о денежно-кредитной политике.
«После глубокого падения ВВП во II квартале Банк России ожидает восстановления экономической активности по мере ослабления ограничительных мер. Базовый прогноз исходит из того, что смягчение ограничений начнется уже в июне», — сообщается в докладе.
Отмечается также, что временное снижение экономического потенциала из-за карантинных мер отражает адаптацию мировой и российской экономик к нынешним изменениям и ограничениям нефтедобычи по договору ОПЕК+.
В документе также говорится, что в условиях продления нерабочих дней до 11 мая и начала ослабления санитарных мер в июне российская экономика повторит мировую траекторию.
Ранее сообщалось, что аналитики Центробанка оценили снижение годового ВВП страны из-за нерабочего месяца в 1,5-2 процента, при этом квартальные потери составят от 4,5 до шести процентов.
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Экономика , Видео , Центральный банк России
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