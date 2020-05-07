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Госдолг США установил рекорд 

Lenta.ru 12 часов назад
Госдолг США установил рекорд
Фото: Reuters
Госдолг США установил новый рекорд, достигнув уровня 25 триллионов долларов, следует из данных ресурса usdebtclock.org. Резкий рост связан с расходами бюджета на борьбу с пандемией коронавируса.
На момент публикации госдолг США равнялся 25,04 триллиона долларов. Это наивысший показатель за всю историю, и в ближайшее время он продолжит расти. В начале мая Минфин объявил о планах разместить облигации на три триллиона долларов за ближайшие три месяца. Таким образом, размер заимствований за третий квартал более чем вдвое превысит аналогичный показатель за весь прошлый год.
В четвертом квартале (с июля по сентябрь) общий объем заимствований составит 677 миллиардов долларов. Федеральная резервная система (ФРС) и ее глава Джером Пауэлл уже заявили о готовности выкупить на вторичном рынке такого количества госбумаг, какое потребуется для преодоления последствий кризиса.
Опрошенные Forbes экономисты сходятся во мнении, что наращивание госдолга в условиях полномасштабного кризиса и массовой безработицы является необходимой и единственной возможной мерой, хотя и приведет к росту инфляции и снижению доверия инвесторов к доллару. Такой же позиции придерживается основатель и глава инвесткомпании Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт.
Другие эксперты напоминают о предвыборных обещаниях президента Дональда Трампа снизить уровень госдолга и дефицита бюджета. При этом позднее Трамп называл себя «королем долга», поясняя, что только за счет заимствований он сможет нивелировать негативный эффект для бюджета от масштабной налоговой реформы.
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Экономика , Джером Пауэлл , Дональд Трамп , Уоррен Баффетт , ФРС , Минфин , Forbes
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