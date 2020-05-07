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Трубоукладчик «Академик Черский» направился из Калининграда в Германию 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 9 часов назад
Трубоукладчик «Севпотока-2» направился в Германию
Фото: Газпром флот
Принадлежащее Газпрому судно «Академик Черский», которое рассматривалось для достройки газопровода «Северный поток — 2», вышло из порта Калининграда и направилось в Германию, следует из данных портала по отслеживанию судов Marine Traffic.
В качестве следующего пункта назначения судна указан порт Лауффен — речной порт в земле Баден-Вюртемберг, передает РИА «Новости».
Трубоукладчик вышел из Находки 10 февраля, обогнул Африку и 2 мая прибыл в порт Калининграда. В ходе своего рейса он многократно менял пункт назначения.
Напомним, задержка в строительстве газопровода «Северный поток — 2» возникла после того, как из-за американских санкций работу прекратила швейцарская компания Allseas. Она остановила работы по строительству «Северного потока — 2» и увела свои суда-трубоукладчики.
Глава Газпрома Алексей Миллер заявлял, что трубопровод будет достроен своими силами. «Академик Черский» рассматривается как один из вариантов замены. По прогнозам Минэнерго, запуск газопровода можно ожидать до конца 2020 года. «Северный поток — 2» построен на 93%.
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Комментарии 4
Экономика , Алексей Миллер , Газпром , Минэнерго , РИА Новости
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