Трубоукладчик «Севпотока-2» направился в Германию

Принадлежащее Газпрому судно «Академик Черский», которое рассматривалось для достройки газопровода «Северный поток — 2», вышло из порта Калининграда и направилось в Германию, следует из данных портала по отслеживанию судов Marine Traffic.

В качестве следующего пункта назначения судна указан порт Лауффен — речной порт в земле Баден-Вюртемберг, передает РИА «Новости».

Трубоукладчик вышел из Находки 10 февраля, обогнул Африку и 2 мая прибыл в порт Калининграда. В ходе своего рейса он многократно менял пункт назначения.

Напомним, задержка в строительстве газопровода «Северный поток — 2» возникла после того, как из-за американских санкций работу прекратила швейцарская компания Allseas. Она остановила работы по строительству «Северного потока — 2» и увела свои суда-трубоукладчики.