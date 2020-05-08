Китай готовит обвал доллара

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Курс доллара может обвалиться из-за Китая 

Артём Кульша 36 минут назад
Китай может обвалить курс доллара, продав часть государственного долга США. Об этом сообщает издание South China Morning Post.
В конце апреля, как сообщал «Рамблер», государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что власти Китая пытались скрыть распространение коронавирусной инфекции COVID-19. Он выразил уверенность, что в будущем они понесут за это ответственность.
По данным South China Morning Post, в ответ на эти обвинения китайские власти могут принять решение о продаже части государственного долга США.
Резкое сокращение объема вложений Китая в американские государственные облигации в максимально неподходящий момент нанесет удар по всему рынку ценных бумаг в Соединенных Штатах, а также приведет к обвалу курса доллара.
В декабре в Китае началась вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2. В марте Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку пандемией. По последним данным, во всем мире число заболевших превысило 3,8 миллиона человек.
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Экономика , Видео , ВОЗ
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