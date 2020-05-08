Китай готовит обвал доллара

Китай может обвалить курс доллара, продав часть государственного долга США. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

В конце апреля, как сообщал «Рамблер», государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что власти Китая пытались скрыть распространение коронавирусной инфекции COVID-19. Он выразил уверенность, что в будущем они понесут за это ответственность.

По данным South China Morning Post, в ответ на эти обвинения китайские власти могут принять решение о продаже части государственного долга США.

Резкое сокращение объема вложений Китая в американские государственные облигации в максимально неподходящий момент нанесет удар по всему рынку ценных бумаг в Соединенных Штатах, а также приведет к обвалу курса доллара.