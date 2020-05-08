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Минфин более чем в три раза увеличит продажи валюты в мае 

Российская Газета и ещё 6 2 часа назад
Минфин утроит продажи валюты
Фото: РИА Новости
С 13 мая по 4 июня Банк России будет ежедневно продавать валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 11,4 млрд руб. Общий объем планируемой к продаже валюты в этот период составит в эквиваленте 193,1 млрд руб., сообщает Минфин.
В период с 7 апреля по 12 мая ежедневный объем продажи иностранной валюты составлял в эквиваленте лишь 3,5 млрд руб.
Эти операции компенсируют бюджету недополученные в предыдущем месяце нефтегазовые доходы из-за нахождения нефтяных цен ниже 42,4 доллара за баррель. Они также поддерживают рубль, не давая упасть ему слишком низко.
Помимо операций в рамках бюджетного правила, Банк России также продает валюту при ценах на баррель Urals ниже 25 долларов, чтобы сгладить колебания рубля и заодно конвертировать валюту из ФНБ в рубли для расчетов с Минфином за контрольный пакет акций Сбербанка.
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Экономика , Сбербанк России , Минфин , Центральный банк России
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