Минфин утроит продажи валюты

С 13 мая по 4 июня Банк России будет ежедневно продавать валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 11,4 млрд руб. Общий объем планируемой к продаже валюты в этот период составит в эквиваленте 193,1 млрд руб., сообщает Минфин.

В период с 7 апреля по 12 мая ежедневный объем продажи иностранной валюты составлял в эквиваленте лишь 3,5 млрд руб.

Эти операции компенсируют бюджету недополученные в предыдущем месяце нефтегазовые доходы из-за нахождения нефтяных цен ниже 42,4 доллара за баррель. Они также поддерживают рубль, не давая упасть ему слишком низко.