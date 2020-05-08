В США начались проблемы с нефтью и газом

Количество буровых установок для добычи нефти и газа в США на этой неделе сократится до минимального значения за последние 80 лет, сообщает Reuters.

Беспрецедентные проблемы начались на фоне пандемии коронавируса, которая привела к экономическому кризису и радикальному снижению спроса на топливо по всему миру.

На прошлой неделе число буровых установок в США было всего на четыре больше, чем нынешний антирекорд, установленный в мае 2016 года. Сбором данных занимается компания Baker Hughes, ведущая такую статистику с 1940 года.

В последние полтора месяца количество установок падает в среднем на 55 в неделю. В апреле их стало меньше на 38 процентов в месячном выражении и на 62 процента меньше, чем в тот же месяц прошлого года.

Аналитики инвестиционного банка Raymond James предполагают, что к концу года их останется всего 200 — в четыре раза меньше, чем в конце 2019 года. В среднем в 2021 году будут работать 225 установок. В Канаде антирекорд — 26 буровых — поставлен две недели назад.

Ранее египетский миллиардер Нагиб Савирис предположил, что ценовая война, которую развязали Россия и Саудовская Аравия, была направлена на уничтожение американской сланцевой отрасли. После его завершения, по мнению основателя Orascom Telecom Holding, стоимость нефти вырастет до 100 долларов за баррель.