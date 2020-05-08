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ЦБ заявил о стабилизации экономической активности в России 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 46 минут назад
ЦБ оценил экономическую активность в России
Фото: ТАСС
Экономическая активность в России стабилизировалась на пониженных уровнях, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
«Данные об отраслевых финансовых потоках за 20-24 апреля и данные нашего еженедельного опроса предприятий показывают, что уровень экономической активности стабилизировался на пониженных уровнях», — сказала Набиуллина, передает РИА «Новости».
Она также уточнила, что текущая ситуация в экономике России соответствует оценке ЦБ по снижению ВВП во втором квартале на 8%.
Кроме того, Центробанк фиксирует повышенный спрос на наличные в России на фоне неопределенности по срокам самоизоляции.
Ранее глава Банка России говорила, что экономика страны может избежать рецессии, если ситуация в третьем квартале 2020 года будет лучше второго.
Кроме того, президент России Владимир Путин заявил, что банковский сектор подошел к кризису в целом уверенно, это во многом заслуга Центробанка.
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Экономика , Недвижимость , Эльвира Набиуллина , Владимир Путин , Центральный банк России , РИА Новости
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