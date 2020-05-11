В ООН оценили расходы на борьбу с пандемией

На борьбу с последствиями пандемии потребуется в три раза больше средств, чем было запланировано, предупредила ООН . В организации считают, что надвигается гуманитарная катастрофа: голод, снижение доходов, потеря рабочих мест, нехватка медикаментов. Правительства разных стран, включая Россию, также вынуждены наращивать расходы на поддержку пострадавшей от вируса экономики.

На устранение последствий коронавируса потребуется в три раза больше средств, чем ожидалось — $6,7 млрд вместо $2 млрд, подсчитали эксперты Организации объединенных наций.

«Если мы не предпримем действия сейчас, то нам следует быть готовыми к существенному росту конфликтов, голода и бедности», — цитирует Associated press заместителя генсека ООН по гуманитарным вопросам Марка Лоукока.

План по сбору средств для борьбы с коронавирусом анонсировал 25 марта генсек ООН Антониу Гутерриш . Он сказал, что деньги пойдут беднейшим странам мира, пострадавшим из-за распространения вируса. Первоначально на эти цели планировалось собрать $2 млрд

В апреле сообщалось, что план по сбору средств от различных государств выполнен лишь частично — около $700 млн — и ООН заявляла о необходимости срочно дофинансировать антивирусную программу. Сейчас собрано порядка 1 млрд

При этом, дополнительные средства нужны не только для борьбы с коронавирусом, но и для того чтобы и дальше осуществлять другие гуманитарные программы, запланированные еще до пандемии.

Гуманитарная помощь потребуется 37 беднейшим странам мира, в первую очередь на африканском континенте. Ранее ООН прогнозировала, что COVID-19 может унести жизни не менее 300 тысяч жителей Африки и других континентов. Особенно уязвимыми считаются Бенин, Джибути, Либерия, Мозамбик, Пакистан, Филиппины, Сьерра-Леоне, Того и Зимбабве. При этом наиболее бедные страны мира достигнут пика пандемии только в следующие 3 — 6 месяцев.

Но уже сейчас в этих странах наблюдается падение доходов, в том числе от экспорта, сокращение рабочих мест, перебои с поставками продовольствия, рост цен, проблемы с медикаментами.

Кроме ООН ряд глобальных институтов сообщает о наращивании планов по поддержке стран, наиболее критично пострадавших от коронавируса. Всемирный банк 8 мая сообщил, что выделит Эквадору кредит $500 млн на борьбу с последствиями коронавируса для экономики. Срок погашения долга — 28 лет. Ранее стране также выделил $4,2 млрд МВФ

Пандемия требует дополнительных расходов не только от ООН, МВФ, Всемирного банка, других институтов развития и частных фондов.

Коллапс производства и потребительского спроса на фоне пандемии коронавируса вынуждает правительства разных стран экстренно расширять программы фискальной поддержки корпоративного и частного секторов экономики.

Крупнейшие центробанки также планируют усиливать монетарное стимулирование национальных финансовых институтов, чтобы избежать кризиса ликвидности, отмечает эксперт по фондовому рынку « БКС Брокер » Михаил Зельцер.

«Например, третья экономика мира, японская, долгое время балансирующая на грани рецессии еще до эпидемии, в скором времени, очевидно, покажет одно из самых больших падений ВВП. Для минимизации последствий кризиса Япония ввела рекордный по объему план господдержки малого бизнеса и домохозяйств в размере $994 млрд», — уточняет Зельцер.

План был принят еще в начале апреля, но позднее правительство решило расширить программу финансирования корпоративного сектора еще на $165 млрд путем выпуска гособлигаций. Причина столь внушительного увеличения пакета мер обусловлена масштабами японской экономики ($5,1 трлн) и подавляющей долей сферы услуг — свыше 62% в структуре. Именно сектор услуг в большей степени пострадал от крушения потребительского спроса.

Рост количества безработных в США — свыше 33 млн человек — потребовал от американских фискальных и монетарных властей принятия беспрецедентного пакета мер. «В марте администрация Белого дома анонсирует программу на $100 млрд А уже в начале апреля согласовывается пакет в размере $2,3 трлн. Средства пойдут на льготное кредитование и частного сектора. А на финансирование выпадающих доходов бюджетов городов и округов выделяется еще порядка $500 млрд путем выпуска муниципальных облигаций», — добавляет эксперт.

В конце апреля Сенат США был вынужден расширить программу материальной помощи — до $480 млрд здравоохранению, субъектам малого и среднего предпринимательства, а также на прямую поддержку гражданам, потерявшим работу.

Администрация Дональда Трампа также рассматривает план экстренной поддержки нефтяной отрасли. «Суммарный объем господдержки может достигать 15% ВВП США», — отмечает Зельцер.

Довольно эффективными оказались меры противодействия эпидемии в Китае, что позволило промышленности страны восстановить свой потенциал уже к концу апреля, считает эксперт. По его мнению, страны с высоким удельным весом промпроизводства на уровне 50% (Китай, Южная Корея, Индия) будут иметь меньше затруднений в реализации программ выхода из кризиса.

«Напротив, страны с высокой долей сектора услуг, от 70% и выше (Гонконг, Кипр, Великобритания, Франция, Испания), будут испытывать существенное социально-экономическое давление, процесс преодоления кризиса может растянуться на несколько лет и потребует все новых и новых мер господдержки», — резюмирует Зельцер.

В России ситуация аналогична общемировой — обозначился явный тренд на рост расходов государства на борьбу с коронавирусом и кризисной ситуацией в экономике. При этом экономическая ситуация в стране довольно тревожная, отмечают эксперты. По прогнозу ВШЭ , порядка 25% работников в этом году потеряют зарплату или будут получать ее в неполном размере.

Правительство РФ утвердило два антикризисных пакета мер государственной поддержки граждан и бизнеса. Оба пакета оценивались примерно в 2,1 трлн рублей. Но уже анонсированы третий и четвертый антикризисные пакеты и общенациональный план борьбы с кризисом. Какими будут дополнительные объемы госрасходов — точно не известно.

На совещании президента Владимира Путина с главами регионов накануне майских праздников один только Минтранс запросил дополнительно 30 млрд рублей на поддержку железнодорожной, автомобильной и речной отраслей.

Уточнялось, что авиационной отрасли, как наиболее пострадавшей, также будет оказана усиленная поддержка из средств бюджета.

«По оценкам Минфина, после принятия третьего пакета мер суммарная поддержка экономики и граждан может достигнуть 6,5% ВВП, во что верится с трудом, поскольку деньги до реально нуждающихся пока что доходят с трудом», — говорит эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

«Очевидно, что в мае карантин продлится и перезапуска экономики, по крайней мере в Московском регионе и Санкт-Петербурге не произойдет. Соответственно, как минимум каждый месяц простоя экономики будет обходиться бюджету дополнительно в 400 млрд рублей на заработные платы и другие социальные выплаты», — говорит ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский

Власти пытаются сейчас обходиться не прямым предоставлением денег, а облегчением доступа к источникам финансирования. Речь о бесплатных кредитах на заработные платы сотрудникам, отсрочка налогов, отсрочка платежей по аренде, отмечает эксперт.