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Российской экономике предсказали сильное падение 

Lenta.ru и ещё 26 2 часа назад
Экономике России предсказали сильное падение
Фото: РИА Новости
Экономику России ждет сильное падение в 2020 году на фоне низких цен на нефть и замедления деловой активности из-за пандемии коронавируса. Это следует из доклада Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).
В организации предсказывают, что ВВП страны по итогам года упадет на 4,5 процента, а в 2021-м покажет рост в 4 процента.
«Несмотря на [диверсификацию] экономики, которая наблюдалась в последние годы, доходы бюджета России остаются зависимыми от нефтяных поступлений и экспорта», — констатировали в организации.
В то же время в ЕБРР отметили, что накопленных в Фонде национального благосостояния (ФНБ) средств стране хватит на то, чтобы покрывать бюджетный дефицит в течение нескольких лет. Кроме того, у России есть значительные резервы, которые помогут ей выйти из кризиса.
По прогнозу Банка России, ВВП страны по итогам 2020 года упадет на 4-6 процентов, а в 2021-м рост показателя составит 3-5 процентов. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин полагает, что при умеренном сценарии падение ВВП составит 3-5 процентов. В Еврокомиссии ожидают, что экономика России замедлится на 5 процентов.
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Комментарии 2
Экономика , Экономика России , Алексей Кудрин , Счетная палата , Еврокомиссия , Центральный банк России , Европейский банк реконструкции и развития , Фонд национального благосостояния
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