Экономике России предсказали сильное падение

Экономику России ждет сильное падение в 2020 году на фоне низких цен на нефть и замедления деловой активности из-за пандемии коронавируса. Это следует из доклада Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

В организации предсказывают, что ВВП страны по итогам года упадет на 4,5 процента, а в 2021-м покажет рост в 4 процента.

«Несмотря на [диверсификацию] экономики, которая наблюдалась в последние годы, доходы бюджета России остаются зависимыми от нефтяных поступлений и экспорта», — констатировали в организации.