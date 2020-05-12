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Мир оказался на грани масштабной газовой войны 

Lenta.ru и ещё 1 25 минут назад
Мир оказался на грани масштабной газовой войны
Фото: globallookpress.com
Катар, являющийся главным мировым поставщиком сжиженного природного газа (СПГ), может развязать масштабную газовую войну из-за снижения стоимости сырья на фоне падения спроса из-за коронавируса и роста мировых запасов после теплой зимы. Об этом пишет Bloomberg.
После того, как коронавирус ударил сначала по покупателям газа в Азии, а затем и по потребителям в Европе, куда королевство перенаправило поток сырья, Доха оказалась перед сложным выбором: сократить добычу или понижать стоимость сырья для поддержания спроса.
«Снижение добычи ударит по государственным доходам Катара (…). Кроме того, это даст возможность Австралии лишить королевство национальной гордости — статуса главного мирового поставщика СПГ», — пишет Bloomberg.
Если же Катар примет решение снижать цены на сырье для поддержания спроса и развязать ценовую войну, это может привести к тому, что добыча газа окажется невыгодной даже для мировых производителей с невысокими затратами на производство. В обозримом будущем цены на газ и вовсе могут стать отрицательными, как это уже происходило с нефтью в апреле 2020 года.
«Катар ждет верное поражение вне зависимости от стратегии, которую изберут власти страны», — пишет агентство.
По оценке Bloomberg, после восстановления спроса на газ в Азии компании Qatar Petroleum больше не нужно будет перенаправлять СПГ в Европу, однако процесс может занять много месяцев. Избыток предложения на мировом рынке сжиженного природного газа может сохраниться до 2025 года, считают в Международном газовом союзе. Странам — производителям газа в будущем предстоит сформировать картель по аналогии с нефтяной организацией ОПЕК, чтобы регулировать рынок.
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Экономика , ОПЕК , Bloomberg
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