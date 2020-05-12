Мир оказался на грани масштабной газовой войны 

Катар, являющийся главным мировым поставщиком сжиженного природного газа (СПГ), может развязать масштабную газовую войну из-за снижения стоимости сырья на фоне падения спроса из-за коронавируса и роста мировых запасов после теплой зимы. Об этом пишет Bloomberg.

После того, как коронавирус ударил сначала по покупателям газа в Азии, а затем и по потребителям в Европе, куда королевство перенаправило поток сырья, Доха оказалась перед сложным выбором: сократить добычу или понижать стоимость сырья для поддержания спроса.

«Снижение добычи ударит по государственным доходам Катара (…). Кроме того, это даст возможность Австралии лишить королевство национальной гордости — статуса главного мирового поставщика СПГ», — пишет Bloomberg.

Если же Катар примет решение снижать цены на сырье для поддержания спроса и развязать ценовую войну, это может привести к тому, что добыча газа окажется невыгодной даже для мировых производителей с невысокими затратами на производство. В обозримом будущем цены на газ и вовсе могут стать отрицательными, как это уже происходило с нефтью в апреле 2020 года.

«Катар ждет верное поражение вне зависимости от стратегии, которую изберут власти страны», — пишет агентство.