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СМИ: Саудовская Аравия проигрывает нефтяную войну 

Павел Тиунов и ещё 7 47 минут назад
Саудовская Аравия, ввязавшаяся в нефтяное противостояние с Россией, очевидно терпит в нем поражение, сообщают аналитики газеты «Взгляд». Эксперты пришли к такому выводу, проанализировав последствия обвала нефтяных котировок для обеих стран.
Экономика Саудовской Аравии находится в катастрофическом состоянии, говорится в статье. Обвал мировых цен на нефть спровоцировал снижение доходов от продажи энергоресурсов почти на 25% — до 34 миллиардов долларов. В результате бюджетные расходы государства превысили доходную часть, в связи с чем властям приходится переходить на режим жесткой экономии и изыскания дополнительных средств.
Учитывая, что планы по диверсификации экономики Саудовской Аравии «провалились», то руководство страны вынуждено было принимать «болезненные меры»: в три раза до 15% был повышен налог на добавленную стоимость, были отменены выплаты пособия прожиточного минимума для госслужащих и военных.
Саудовская Аравия запаниковала из-за стоимости нефти
По мнению экспертов, тяжелые последствия для экономики саудитов наступили отчасти из-за того, что бюджет государства на 90% формируется с учетом нефтегазовых доходов. Россия в этом отношении находится в более выгодном положении, поскольку доходная часть отечественного бюджета учитывает только 50% средств, полученных от продажи нефти. При этом бюджет Саудовской Аравии верстается с учетом цены на нефть в 70-80 долларов, российский — при 40-45 долларов.
Аналитики добавляют, что в Саудовской Аравии фиксированный курс нацвалюты, в России — плавающий. В связи с этим саудитам, чтобы поддержать свою валюту, пришлось потратить значительную часть резервов, в то время как российские власти имеют возможность «отпускать» рубль, таким образом экономя ресурсы.
«В любом случае, можно констатировать, что Саудовская Аравия проиграла нефтяную войну», — резюмируется в статье.
Однако журналисты отмечают, что победителей в нефтяном противостоянии будет сложно определить, поскольку положение России в сложившихся условиях некоторые эксперты также называют незавидным.
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Экономика , Видео , Статьи , Цена на нефть , Экономика России , Деловая газета "Взгляд"
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