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Молчаливая капитуляция: арабские страны добровольно снижают нефтедобычу 

Прайм 3 часа назад
Арабские страны добровольно снижают нефтедобычу
Фото: Reuters
Дополнительное сокращение добычи нефти Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Кувейтом может оказать позитивное влияние на рыночный баланс, однако мгновенного эффекта не будет. В дальнейшем это может привести к существенному дефициту нефти на рынке, считают эксперты, опрошенные агентством "Прайм".
ОАЭ, Кувейт и Саудовская Аравия дополнительно снизят добычу нефти с целью сократить избыток сырья на мировом рынке. В частности, министерство энергетики Саудовской Аравии предписало Saudi Aramco сократить добычу нефти в июне на дополнительный к обязательствам страны по сделке ОПЕК+ 1 млн баррелей в сутки. ОАЭ в июне сократят добычу дополнительно на 100 тысяч баррелей в день. Кувейт объявил о намерении в июне сократить нефтедобычу дополнительно на 80 тысяч баррелей в сутки.
"Проблема с переизбытком углеводородов в мире по-прежнему остра. Цены на нефть в начале мая заметно выросли, так как снятие карантинных мер в ряде европейских стран ожидаемо послужило достаточно драйвером роста нефтяных цен. Однако цены снова снизились на фоне информации о возможной второй волне коронавирусной инфекции", — говорит начальник управления продаж нефти и газа АО "РНГ" Станислав Перепонов.
По наблюдениям РНГ, переизбыток составляет, примерно, 10-15%. Для баланса на рынке необходимо сокращение объемов производства сырья так же на 10-15%.

ЭФФЕКТ В ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

Дополнительное сокращение может оказать позитивное влияние на рыночный баланс, однако для ощутимого эффекта необходимо добросовестное исполнение сделки другими участниками ОПЕК+, считает эксперт "БКС Брокер" Игорь Галактионов.
"Именно к этому Саудовская Аравия призывает своих партнеров, добровольно увеличивая свой вклад в общее дело. Первые данные об исполнении сделки могут появиться на следующей неделе, и динамика нефтяных цен может развиваться в зависимости от поступающей информации", — говорит он.
С ним соглашается доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев. По его словам, мгновенного эффекта от дополнительного сокращения не будет, так как резервуары кто хотел и мог уже заполнил впрок, но в среднесрочной перспективе целесообразность сокращений скажется положительно. Поэтому стабильно восходящий тренд может растянуться как минимум до конца лета.
"Можно сравнить с заполненным холодильником, по истощении запасов которого вам придется идти в магазин, а там уже предложения меньше и цены выше. Почему до конца лета? Пандемия с короновирусом во многих странах уже по многим прогнозам растянется до августа, что сильно сказывается на мобильности, туризме, и соответственно на спросе на топливо", — отмечает он.
Иначе считает аналитик "Фридом Финанс" Александр Осин. По его мнению, с учетом влияния на рынок сокращения в рамках сделки ОПЕК+ и исходя из базовых оценок спроса на нефть в 2020 году, содержащихся в апрельском отчете ОПЕК, дополнительное сокращение может привести к формированию дефицита нефти на рынке в объеме 1,47 млн баррелей в день и 9,75 млн баррелей в день по итогам первого и второго полугодия соответственно.
"Теоретически — исходя только из корреляции долгосрочной статистики ОПЕК и цен на нефть, такое развитие событий эквивалентно формированию цен на нефть по итогам второго полугодия в несколько сотен долларов за баррель", — предполагает он.

СОКРАЩЕНИЕ ПОДДЕРЖИТ КОТИРОВКИ

Осин сохраняет базовый прогноз до конца года на уровне 55 долларов за баррель.
"Аналогичное текущему ограничение добычи производителями происходило в 1973 и 1978 годах. В результате цена на нефть за год-два выросла в три раза", — объясняет он.
Риски прогноза связаны как с нерыночным регулированием спроса-предложения в экономике и сегменте финансовых и сырьевых деривативов, так и с влиянием на настроения инвесторов процесса активизации в США монетарного стимулирования, которое, как правило, первоначально сопровождается значительным перемещением активов инвесторов с денежного на долговой рынок, резюмирует эксперт.
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Экономика , Статьи , Александр Тимофеев , Александр Осин , БКС Брокер , ОПЕК
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