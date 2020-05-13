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Россия отменила таможенное декларирование ряда товаров 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 2 часа назад
Россия отменила таможенное декларирование ряда товаров
Фото: РИА Новости
С 7 мая Россия отменила обязательное таможенное декларирование товаров, которые входят в 27-ю и 29-ю группы товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ВЭД) ЕАЭС — это уголь, торф, спирты, витамины и ряд других наименований, сообщили в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
В комиссии сообщили, что «Россия отменила обязательное таможенное декларирование на группы товаров среди которых — уголь, торф, спирты, витамины и другие», передает РИА «Новости».
По словам министра по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям Гегама Варданяна, которые приводятся в сообщении, обязательному декларированию, в том числе, теперь не подлежат эфиры, альдегиды, кислоты, провитамины, витамины, гормоны.
Данное решение было принято по итогам консультаций с участием представителей государств-членов союза на основе обращения уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей. Консультации проводились на площадке департамента функционирования внутренних рынков комиссии.
«По итогам проведенных консультаций Минэкономразвития совместно с Федеральной таможенной службой разработали инструктивное письмо, которое отменяет требования о декларировании товаров 27-й и 29-й группы ТН ВЭД ЕАЭС между государствами-членами в рамках общего рынка. Инструктивное письмо было направлено ФТС России в региональные таможенные управления», — уточняет ЕЭК.
В основе ст. 25 договора о ЕАЭС от 29 мая 2014 года в рамках союза осуществляется свободное перемещение товаров без применения таможенного декларирования за исключением случаев, предусмотренных договором.
«При этом такие исключения относятся к рынкам нефти, газа и электроэнергии, которые в настоящее время формируются. Товары, в отношении которых отсутствуют исключения, должны перемещаться без таможенного декларирования», — отмечают в комиссии.
Напомним, в апреле были одобрены меры для экономической стабильности ЕАЭС.
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Комментарии
Экономика , Рынки , Минэкономразвития , Евразийская экономическая комиссия , Федеральная таможенная служба , РИА Новости
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