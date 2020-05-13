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Саудиты не могут разгрузить нефть в США 

Павел Тиунов и ещё 10 1 час назад
Саудовские супертанкеры столкнулись с проблемой в США
Фото: Reuters
Супертанкеры из Саудовской Аравии испытали серьезные проблемы с разгрузкой нефти в США из-за нехватки малых судов для транспортировки сырья на сушу, сообщает Bloomberg. Процесс уже затянулся на две недели.
Речь идет о танкерах Dalian и Lulu and Aslaf. Журналисты отмечают, что если раньше на их разгрузку уходило 4-6 дней, то теперь перевезти нефть на сушу не удается и за две недели. При этом эксперты не исключают, что с течением времени ситуация станет только хуже: в настоящее время в пути из Саудовской Аравии в США находятся еще 18 танкеров.
По данным СМИ, проблемы с разгрузкой возникли из-за того, что многие суда вместимостью порядка 600 тысяч тонн в настоящее время используются для хранения нефти на фоне нехватки хранилищ для сырья. В настоящее время, напоминают журналисты, в мире отмечается низкий спрос на энергоресурсы.
Ранее, как сообщал «Рамблер», эксперты газеты «Взгляд» пришли к выводу, что Саудовская Аравия проигрывает «нефтяную войну». Аналитики отметили, что на фоне снижения спроса на нефть руководителям страны пришлось повышать налоги и отменять социальные выплаты своим гражданам.
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Экономика , Деловая газета "Взгляд" , Bloomberg
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