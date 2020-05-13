Саудовские супертанкеры столкнулись с проблемой в США

Супертанкеры из Саудовской Аравии испытали серьезные проблемы с разгрузкой нефти в США из-за нехватки малых судов для транспортировки сырья на сушу, сообщает Bloomberg. Процесс уже затянулся на две недели.

Речь идет о танкерах Dalian и Lulu and Aslaf. Журналисты отмечают, что если раньше на их разгрузку уходило 4-6 дней, то теперь перевезти нефть на сушу не удается и за две недели. При этом эксперты не исключают, что с течением времени ситуация станет только хуже: в настоящее время в пути из Саудовской Аравии в США находятся еще 18 танкеров.

По данным СМИ, проблемы с разгрузкой возникли из-за того, что многие суда вместимостью порядка 600 тысяч тонн в настоящее время используются для хранения нефти на фоне нехватки хранилищ для сырья. В настоящее время, напоминают журналисты, в мире отмечается низкий спрос на энергоресурсы.

Ранее, как сообщал «Рамблер», эксперты газеты «Взгляд» пришли к выводу, что Саудовская Аравия проигрывает «нефтяную войну». Аналитики отметили, что на фоне снижения спроса на нефть руководителям страны пришлось повышать налоги и отменять социальные выплаты своим гражданам.