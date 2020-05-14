Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
73.90
82.00
80.02
Прогноз
18.05 – 25.05
$
73.00
78.62
Индексы и котировки Brent
29.38
+0.20 Золото
1716.00
–0.09 РТС
1110.37
–0.48
Динамика валют
EUR / USD
13.05
1.0818
–0.0054
29.04
1.0873
10.05
01.05
17.04

Кабмин выделил 23,4 млрд рублей на поддержку российских авиакомпаний 

Газета.Ru и ещё 9 46 минут назад
Кабмин поддержал российские авиакомпании
Фото: ТАСС
Правительство России выделило 23,4 млрд рублей в качестве компенсации ущерба, понесенного российскими авиаперевозчиками из-за пандемии коронавируса нового типа. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабинета министров.
Не менее 60% субсидии авиакомпании должны потратить на выплату зарплат авиационному персоналу, указано в пояснительной записке. Кроме того, часть средств можно потратить на лизинговые платежи, оплату стоянки самолетов, операционную деятельность и содержание имущества.
Ранее в ходе совещания по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок президент России Владимир Путин заявил, что о серьезном спаде в сфере авиаперевозок на фоне пандемии.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
Видео дня. Правительство утвердило дополнительные выплаты детям
Газета.Ru: последние новости
В Италии выздоровели половина зараженных коронавирусом В Италии выздоровели половина зараженных коронавирусом США предсказали России один из крупнейших урожаев пшеницы США предсказали России один из крупнейших урожаев пшеницы СМИ сообщили о проблемах саудитов с разгрузкой нефти в США СМИ сообщили о проблемах саудитов с разгрузкой нефти в США
Комментарии
Экономика , Компании , Владимир Путин , ВОЗ , Правительство РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне будут зарабатывать по-новому благодаря пандемии
Россияне будут зарабатывать по-новому благодаря пандемии
Названа причина сбоя на Мосбирже
Названа причина сбоя на Мосбирже
Россияне стали меньше работать из-за коронавируса
Россияне стали меньше работать из-за коронавируса
Мосбиржа неожиданно приостановила торги
Мосбиржа неожиданно приостановила торги
Биржи АТР закрылись ростом в пределах 2,6%
Биржи АТР закрылись ростом в пределах 2,6%
Видео
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
00:25
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
Экономика Статьи
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
00:43
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
Рынки
Как Мексика заплатит за нефтяную дерзость
01:25
Как Мексика заплатит за нефтяную дерзость
Экономика
Чем опасно досрочное погашение кредита​
18:41
Чем опасно досрочное погашение кредита​
Личный счет
Сделка с ОПЕК: РФ придется снизить добычу больше всех
01:09
Сделка с ОПЕК: РФ придется снизить добычу больше всех
Рынки
«Газпром» приготовился нарушить санкции США
01:11
«Газпром» приготовился нарушить санкции США
Компании
Число безработных в России резко выросло
03:12
Число безработных в России резко выросло
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение