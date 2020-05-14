Кабмин поддержал российские авиакомпании

Правительство России выделило 23,4 млрд рублей в качестве компенсации ущерба, понесенного российскими авиаперевозчиками из-за пандемии коронавируса нового типа. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабинета министров.

Не менее 60% субсидии авиакомпании должны потратить на выплату зарплат авиационному персоналу, указано в пояснительной записке. Кроме того, часть средств можно потратить на лизинговые платежи, оплату стоянки самолетов, операционную деятельность и содержание имущества.

Ранее в ходе совещания по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок президент России Владимир Путин заявил, что о серьезном спаде в сфере авиаперевозок на фоне пандемии.