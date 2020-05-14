Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
74.08
82.00
79.98
Прогноз
18.05 – 25.05
$
73.77
79.88
Индексы и котировки Brent
29.99
–0.33 Золото
1717.55
–0.07 РТС
1109.13
–0.38
Динамика валют
EUR / USD
14.05
1.0796
–0.0076
29.04
1.0873
11.05
03.05
19.04

Саудовская Аравия сокращает поставки в США и Европу 

Алиса Селезнёва и ещё 6 21 минуту назад
Саудовская Аравия сократит поставки нефти в США и ЕС
Фото: Reuters
Саудовская Аравия почти наполовину сократит в июне поставки нефти в США и Европу. Об этом со ссылкой на свои источники пишет агентство Bloomberg.
Источник издания утверждает, что для некоторых покупателей в США и Европе поставки саудовской нефти упадут на 70%. При этом на азиатском рынке Saudi Aramco снизит объем поставок как минимум 12 клиентам.
Крупнейший член ОПЕК при помощи беспрецедентного сокращения добычи нефти стремится восстановить нефтяной рынок после сильнейшего кризиса, подчеркивает издание.
«Рамблер» писал, что в марте после провала переговоров с Россией о сокращении добычи нефти Саудовская Аравия нарастила производство и «черное золото» резко упало в цене. В апреле Эр-Рияд инициировал встречу стран-участниц соглашения ОПЕК+ для восстановления баланса на нефтяном рынке. По ее итогам было достигнуто соглашение о сокращении добычи.
Видео дня. Подано 2 млн заявлений на помощь от государства
Экономика , ОПЕК , Bloomberg
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США начали поднимать цены на нефть
США начали поднимать цены на нефть
В США ожидают дальнейшего роста безработицы
В США ожидают дальнейшего роста безработицы
Названы способы снижения кредитной нагрузки
Названы способы снижения кредитной нагрузки
Кого работодатели ищут в кризис
Кого работодатели ищут в кризис
Украина поставила на поражение «Севпотока-2»
Украина поставила на поражение «Севпотока-2»
Видео
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
00:25
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
Экономика Статьи
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
00:43
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
Рынки
Как Мексика заплатит за нефтяную дерзость
01:25
Как Мексика заплатит за нефтяную дерзость
Экономика
Чем опасно досрочное погашение кредита​
18:41
Чем опасно досрочное погашение кредита​
Личный счет
Сделка с ОПЕК: РФ придется снизить добычу больше всех
01:09
Сделка с ОПЕК: РФ придется снизить добычу больше всех
Рынки
«Газпром» приготовился нарушить санкции США
01:11
«Газпром» приготовился нарушить санкции США
Компании
Число безработных в России резко выросло
03:12
Число безработных в России резко выросло
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение