Саудовская Аравия сократит поставки нефти в США и ЕС

Саудовская Аравия почти наполовину сократит в июне поставки нефти в США и Европу. Об этом со ссылкой на свои источники пишет агентство Bloomberg.

Источник издания утверждает, что для некоторых покупателей в США и Европе поставки саудовской нефти упадут на 70%. При этом на азиатском рынке Saudi Aramco снизит объем поставок как минимум 12 клиентам.

Крупнейший член ОПЕК при помощи беспрецедентного сокращения добычи нефти стремится восстановить нефтяной рынок после сильнейшего кризиса, подчеркивает издание.

«Рамблер» писал, что в марте после провала переговоров с Россией о сокращении добычи нефти Саудовская Аравия нарастила производство и «черное золото» резко упало в цене. В апреле Эр-Рияд инициировал встречу стран-участниц соглашения ОПЕК+ для восстановления баланса на нефтяном рынке. По ее итогам было достигнуто соглашение о сокращении добычи.