Мишустин рассказал о новом пакете помощи россиянам

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что предложенный президентом в ходе обращения 11 мая пакет мер поддержки граждан и экономики страны был разработан при участии правительства.

«Этот пакет стал самым большим и по финансовым средствам, которые выделяются на его реализацию и по охвату людей, для которых он предназначен», — сказал Мишустин в ходе совещания правительства по социально-экономической ситуации.

Он отметил, что новый пакет включает несколько направлений поддержки, в частности, семей с детьми.

Мишустин подчеркнул, что более 2 миллионов заявлений на выплату 10 тысяч рублей на ребёнка было подано за прошедшие сутки через сервис Государственных услуг.