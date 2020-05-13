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Мишустин рассказал о новом пакете помощи гражданам и экономики 

RT на русском и ещё 5 30 минут назад
Мишустин рассказал о новом пакете помощи россиянам
Фото: ТАСС
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что предложенный президентом в ходе обращения 11 мая пакет мер поддержки граждан и экономики страны был разработан при участии правительства.
«Этот пакет стал самым большим и по финансовым средствам, которые выделяются на его реализацию и по охвату людей, для которых он предназначен», — сказал Мишустин в ходе совещания правительства по социально-экономической ситуации.
Он отметил, что новый пакет включает несколько направлений поддержки, в частности, семей с детьми.
Мишустин подчеркнул, что более 2 миллионов заявлений на выплату 10 тысяч рублей на ребёнка было подано за прошедшие сутки через сервис Государственных услуг.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что с 1 июня должна быть произведена выплата в размере 10 тыс. рублей на каждого ребёнка в семье с 3 до 15 лет включительно.
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Экономика , Личный счет , Михаил Мишустин , Владимир Путин
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