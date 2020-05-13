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Чубайс рассказал о ловушке для российской экономики 

Вероника Полынина и ещё 2 40 минут назад
Чубайс рассказал о ловушке для российской экономики
Фото: ТАСС
Председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс предупредил о «страшнейшей ловушке» углеродных пошлин Евросоюза, передает ТАСС.
Чубайс отметил, что под ударом находится топливно-энергетический и металлургический комплексы.
«Уже сегодня более половины стран Евросоюза уже ввели у себя законодательство, в соответствии с которым ввозимые на территорию этих стран товары с повышенным углеродным следом будут облагаться повышенными импортными пошлинами…», — констатировал Чубайс на видеоконференции бизнес-школы «Сколково».
По его словам, топливно-энергетический комплекс составляет 60% российского экспорта. Если он попадет под повышенные пошлины Евросоюза, это будет «страшной силы дело».
Чубайс считает, что угрозу углеродных пошлин недооценивает как бизнес, так и правительство. При этом Россия может оказаться под пошлинами даже в случае выполнения своей части условий Парижского соглашения по климату.
«Беда состоит в том, что оценивать нас будет мир по двум срезам: страновому, где можно в целом выглядеть прилично, и продуктовому, где углеродный протекционизм», — заявил он.
Как сообщал «Рамблер», согласно Парижскому соглашению по климату, Россия должна сократить выбросы парниковых газов к 2030 году на 30-35% к уровню 1990 года при условии максимально возможного учета поглощающей способности лесов. Страны ЕС в рамках соглашения планируют сократить выбросы к 2030 году на 40%, а к 2050 году перейти к нулевым углеродным выбросам.
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Экономика , Анатолий Чубайс , ЕС , ИТАР-ТАСС
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