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«Нас обдурили»: депутат Рады обвинил МВФ в обмане 

Павел Тиунов и ещё 4 41 минуту назад
Международный валютный фонд (МВФ) обдурил Украину. Об этом депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович заявил в эфире телеканала NewsOne.
Ранее, как сообщал «Рамблер», министр финансов Украины Сергей Марченко рассказал, что Украина обсуждает с МВФ выдачу в 2020-2021 годах кредита стэнд-бай в размере пяти миллиардов долларов. МВФ выдает кредиты стэнд-бай исключительно для согласованных с ним целей.
«Нас обдурили в очередной раз», — заявил вчера Рабинович.
По словам сопредседателя политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», кредит стэнд-бай направлен не на развитие заемщика, а на выплату им процентов, которые он уже должен.
Рабинович назвал день, когда МВФ предложил Украине кредит стэнд-бай, печальным, так как это является преодолением очередного дна.
«Нет ни одной страны в мире, которая готова так прогнуться», — заявил парламентарий, отметив, что партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» несет разруху, единый фронт по уничтожению Украины и объединение с бывшим главой государства Петром Порошенко.
Комментарии 122
Экономика , Видео , Другое , Вадим Рабинович , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Сергей Марченко , Международный валютный фонд , Верховная Рада
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