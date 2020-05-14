Международный валютный фонд (МВФ) обдурил Украину. Об этом депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович заявил в эфире телеканала NewsOne.
Ранее, как сообщал «Рамблер», министр финансов Украины Сергей Марченко рассказал, что Украина обсуждает с МВФ выдачу в 2020-2021 годах кредита стэнд-бай в размере пяти миллиардов долларов. МВФ выдает кредиты стэнд-бай исключительно для согласованных с ним целей.
«Нас обдурили в очередной раз», — заявил вчера Рабинович.
По словам сопредседателя политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», кредит стэнд-бай направлен не на развитие заемщика, а на выплату им процентов, которые он уже должен.
Рабинович назвал день, когда МВФ предложил Украине кредит стэнд-бай, печальным, так как это является преодолением очередного дна.
«Нет ни одной страны в мире, которая готова так прогнуться», — заявил парламентарий, отметив, что партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» несет разруху, единый фронт по уничтожению Украины и объединение с бывшим главой государства Петром Порошенко.