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Россия урезала вложения в американские гособлигации втрое 

News.ru и ещё 9 19 минут назад
Россия урезала вложения в американские гособлигации втрое
Фото: РИА Новости
Россия в марте 2020 года сократила свои вложения в государственные ценные бумаги США в три раза, до $3,85 млрд
Уточняется, что $473 млн из этой суммы пришлось на долю краткосрочных бумаг и $3,381 — на долгосрочные. Это первое столь существенное сокращение российских вложений за несколько месяцев, но Россия не входила в тридцатку крупнейших держателей американского долга. Лидером по объёму вложений остаётся Япония с $1,271 триллиона, она продолжает наращивать вложения, за ней идут Китай и Великобритания: $1,081 трлн и $395,3 млрд соотвественно. Отмечается, что КНР снизила свои вложения более чем на $10 млрд, передаёт РИА Новости.
Как писал NEWS.ru ранее, Фонд национального благосостояния (ФНБ) теперь сможет инвестировать в юани и китайские государственные облигации. Соответствующее решение приняло правительство России. Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.
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Экономика , Правительство РФ , Фонд национального благосостояния , РИА Новости
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