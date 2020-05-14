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Над Россией нависла новая угроза 

Вероника Полынина и ещё 2 34 минуты назад
Над Россией нависла новая угроза
Фото: ТАСС
Больше трети российских компаний могут обанкротиться из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на мониторинг Центра стратегических инициатив (ЦСИ).
Наибольшему риску подвержены предприятия из сферы торговли и услуг, легкой и пищевой промышленности.
Пандемия и банкротства физлиц
94% опрошенных ЦСР предпринимателей заявили, что опасаются банкротства контрагентов, что повлечет за собой эффект домино, то есть банкротство всех связанных компаний по цепочке.
Основными причинами банкротства станут падение спроса на товары и услуги, невозможность обслуживать кредиты и вынужденная приостановка работы бизнеса, считают предприниматели.
До начала октября в России действует мораторий на банкротства, он распространяется на компании из списка наиболее пострадавших от эпидемии отраслей. При этом компания может отказаться от моратория или инициировать собственное банкротство. Аналитики ЦСР считают, что после завершения срока моратория в РФ произойдет волнообразный всплеск банкротств. Уже сейчас 22% опрошенных компаний планируют инициировать банкротства, а 78% думают об этом.
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Экономика , Компании , Ведомости
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