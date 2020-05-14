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Лукашенко заявил, что цена на российский газ для Минска должна быть снижена 

Прайм и ещё 10 1 час назад
Цена на российский природный газ для Белоруссии должна быть снижена, поскольку РФ продает его в Европу "в это непростое время" до 70 долларов за тысячу кубометров, в то время как Минск продолжает покупать по 127 долларов, заявил в четверг президент республики Александр Лукашенко.
Как передает госагентство Белта, белорусский лидер в четверг принял с докладом премьера Сергея Румаса.
"Вчера я получил информацию, что Россия продает природный газ в Европу в это непростое время до 70 долларов: 65-68 долларов, но никак не 127 долларов, как для Беларуси. Какая здесь ситуация и обстановка, на что мы можем рассчитывать в будущем?… Это ж не дело, я уже не говорю про год 75-летия (Победы в Великой Отечественной войне — ред.), что Германии продают природный газ до 70 долларов, как у меня информация, там по-разному было, но никак не 127 долларов, как для Беларуси", — сказал Лукашенко.
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Экономика , Видео , Компании , Рынки , Сергей Румас , Александр Лукашенко
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