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Западные СМИ: Германия может заменить евро на марку 

Алиса Селезнёва 53 минуты назад
Западные СМИ: Германия нашла замену евро
Фото: Reuters
Решение Конституционного суда Германии, который выступил против валютной политики Европейского центрального банка, может нанести удар по единству ЕС и немецко-французским отношениям. Что привело к такой ситуации, разбиралось французское издание Le Monde, статью которого перевели ИноСМИ.
«Рамблер» писал, что ранее немецкий суд постановил, что действия Европейского центробанка по скупке гособлигаций стран Европы частично не соответствуют основному закону ФРГ. При этом вердикт ФКС противоречит решению Европейского суда, который в 2018 году признал, что скупка облигаций — законна.
«Немецкие судьи выдвинули ультиматум: ЕЦБ должен в течение трех месяцев обосновать выкуп государственных долгов с 2015 года. В случае отказа они грозят запретить Бундесбанку участвовать в программах помощи ЕЦБ. Что означало бы незамедлительный рост процентных ставок в Италии, Испании, Греции и даже Франции», — пишет французское издание, делая вывод, что это может сказаться самым негативным образом на евро.
Также издание отметило, что решение немецкого суда вызвало «практически единогласное возмущение во Франции», которое показало, что дуэт двух стран, «некогда представлявшийся „движущей силой“ Европы», сегодня на грани развала.
При этом, автор статьи напомнил, что, отказываясь от немецкой марки, Германия ожидала, что евро будет не хуже. Однако политика ЕЦБ по доступной ликвидности и намерение ее расширить, привели к тому, что европейская валюта стала «препятствием для солидарности между севером и югом Европы».
«Хватит утверждать, что Германия несправедливо нажилась на евро. Для нее было бы лучше сохранить немецкую марку, и она вернется к ней, если к ее голосу не прислушаются», — уверен журналист.
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Комментарии 8
Экономика , ЕС , ЕЦБ , InoSMI.Ru
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