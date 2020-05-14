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Кризис недопроизводства: что будет с ценами на АЗС 

Газета.Ru 2 часа назад
Кризис недопроизводства: что будет с ценами на АЗС
Фото: РИА Новости
Биржевые цены на бензин в России подскочили более чем на 10% с начала мая. Эксперты связывают это со снижением поставок топлива со стороны его производителей — в конце апреля власти разрешили отправлять дополнительные объемы на экспорт. «Газета.Ru» выясняла, как это в итоге скажется на ценах на АЗС.
Оптовые цены на бензин на Санкт-Петербургской международной топливно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) с начала мая выросли более чем на 10%. 92-й бензин прибавил в цене 10,8%, а 95-й — 11,4%, следует из данных торгов.
Обычно в это время моторное топливо дорожает из-за сезонных факторов, в числе которых — частичная приостановка мощностей нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) на профилактику. Но аналитики говорят, что в этом году
дополнительный дефицит на рынке возник еще и потому что в конце апреля Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) снизили до 30 июня норматив на внутрироссийские поставки топлива с 10% до 5% по бензину и с 6% до 3% по дизелю от общего объема производства.
Такое решение, по словам представителей ФАС, было принято для того, чтобы обеспечить баланс спроса и предложения на рынках нефтепродуктов.
В комментарии «Газете.Ru» генеральный директор ИГ (организация запрещена в России) «Петромаркет» Иван Хомутов отметил, что в целом отечественный топливный рынок сейчас выглядит сбалансированным. В среднем по стране величина экспортной альтернативы по автобензину АИ-92 по состоянию на 13 мая составляла 9,8 тысяч рублей за тонну, а цена внутреннего рынка без учета акциза и НДС — 24,6 тысяч.
«Казалось бы, внутрироссийские цены сильно превышают экспортные нетбэки НПЗ — аж на 14,8 тысяч рублей за тонну, — говорит Иван Хомутов.
— Однако если учесть, что нефтяные компании по итогам мая с каждой тонны поставленного на внутренний рынок бензина заплатят в бюджет в виде «демпфера» около 15 тысяч рублей, то можно видеть, что никаких сверхприбылей компании сейчас не зарабатывают».
Демпферный механизм, заработавший в 2019-м году подразумевает, что если экспортные цены на нефтепродукты выше внутрироссийских, нефтяники получают компенсацию из бюджета за поддержание приемлемого уровня предложения на российском рынке. В противном случае сами нефтяники обязаны компенсировать разницу, направляя ее часть в бюджет.
Поэтому на деле серьезных изменений в отгрузке топлива на внутренний рынок не произошло.
По данным оперативной сводки ЦДУ ТЭК, поставка автомобильных бензинов с 29 апреля по 5 мая выросла на 3,1% к периоду с 22 по 28 апреля и составила 516 тысяч тонн. Небольшое снижение — на 0,8% — зафиксировано по дизельному топливу. За аналогичный период на внутренний рынок страны попало 640 тысяч тонн.
В то же время, производство обоих видов топлива сократилось: на 5,1% по бензину и 1,2% по дизелю. А резервные остатки с 28 апреля по 4 мая упали на 6,1% (до 1,58 млн тонн) и на 3,5% (до 2,33 млн тонн) соответственно.

Что было раньше

Расчеты «Газеты.Ru» на основе данных торгов на СПбМТСБ (по европейской части страны) подтвердили, что в данный момент на внутреннем топливном рынке России образовался дефицит. В период с 6 по 13 мая 2019-го объем продаж дизеля вырос на 20,8% (с 19120 до 23095 тонн), 92-го — на 2,8% (с 11945 до 12280 тонн), а 95-го на 10,7% (с 7645 до 8465 тонн).
Аналогичные показатели за тот же период этого года совершенно иные. Объем реализованного на бирже дизеля упал на 12,7% (до 17915 тонн), 92-го бензина — на 30,9% (до 10265 тонн), а 95-го — вырос на 35,9% (до 7095 тонн).
По итогу суммарное снижение объема проданного топлива наблюдается по всем видам. 13 мая год к году на рынок попало на 22,4% меньше дизеля, на 16,4% меньше 92-го и на 16,2% меньше 95-го.
Несмотря на это, оптовые цены в этом году оказались заметно ниже, чем в прошлом. Дизель 13 марта год к году стоил на 5,8% меньше (37,32 против 39,61 рубля за литр), 92-й бензин — на 2,4% (32,95 против 33,76 рубля), а 95-й — на 4,5% меньше (34,16 против 35,75 рубля за литр).
В пресс-службе СПбМТСБ комментировать динамику цен «Газете.Ru» не стали. Но из общедоступных публикаций торговой площадки можно сделать вывод, что
удержать оптовые цены в нынешний период высокой волатильности удалось благодаря финансовым инструментам. Так, по данным биржи, на срочном рынке фиксируется рекордный рост активности во фьючерсной торговле.
Причем в апреле объем торгов фьючерсами на нефтепродукты составил более 93 тысяч тонн в натуральном выражении (порядка 2,7 млрд рублей), превысив показатель прошлого апреля более чем в три раза.
«Данные фьючерсы на нефтепродукты СПбМТСБ являются контрактами, предусматривающими поставку бензина, дизельного топлива, СУГ или газового конденсата на любую железнодорожную станцию России. В период ценовой неопределенности и высокой волатильности, который наступил на рынке нефтепродуктов, срочный рынок предлагает уникальные инструменты хеджирования (страхования рисков) цен продажи и покупки нефтепродуктов на период до одного года», — сообщает портал СПбМТСБ.

На АЗС все спокойно

Несмотря на 10-процентный рост оптовых цен на бензин, в рознице с начала мая практически не произошло изменений.
По данным ЦДУ ТЭК, средние цены 92-го бензина на АЗС по всей стране с 3 по 10 мая зафиксировались на уровне 43 рублей. В одном субъекте — Республике Тыва — литр подешевел на 46 копеек.
С 95-м бензином картина та же: средняя цена по стране стабилизировалась на отметке 46,07 рубля за литр, а в Туве он подешевел на те же 46 копеек.
Летнее дизельное топливо в среднем подорожало на 39 копеек — до 47,77 рубля за литр (плюс 0,82%). Без изменений цена осталась в 67 субъектах страны. В Хакассии дизель подорожал на две копейки, в Туве — подешевел на 12 копеек.
«Заметного роста цен на бензин на АЗС ждать не стоит: розничные цены находятся под чутким контролем государства, — уверен Иван Хомутов из ИГ (организация запрещена в России) «Петромаркет». –
Тем более, что экономических предпосылок для роста цен на АЗС нет: рост оптовых цен, пусть и такой существенный, просто снизит прибыль владельцев заправочных станций, которые в начале мая имели достаточный запас маржинальности, чтобы не уйти в текущей ситуации в убыток даже в случае сохранения розничных цен неизменными».
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Комментарии 1
Экономика , Иван Хомутов , Исламское государство , ФАС , Минэнерго , Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа , Газета.Ru
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