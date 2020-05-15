Норвегия подаёт нефтяной пример России

Правительство Норвегии сообщило, что собирается забрать $41 млрд из своего суверенного фонда, аналога российского Фонда национального благосостояния (ФНБ), куда поступают доходы от продажи нефти. NEWS.ru сравнил, какую часть «нефтяной кубышки» Россия и Норвегия готовы потравить на восстановление своих экономик после пандемии и на что пойдут эти деньги.

Норвегия — крупнейший экспортёр нефти в Западной Европе. Поэтому падение цен на нефть нанесло удар по её экономике и национальной валюте, правда, не такой тяжёлый как по российской. В марте курс норвежской кроны упал на 5,3%, по прогнозам, в конце года ВВП страны сократится на 5,5%. В тоже время в скандинавском государстве был зафиксирован самый высокий уровень безработицы за 75 лет — почти 6%.

Чтобы смягчить последствия кризиса правительство Норвегии намерено запустить руку в суверенный фонд, в котором хранится более $1 триллиона. В частности, Осло готов потратить 4,2% от средств фонда, или $41 млрд Это заметный отход от прежней политики, согласно которой страна тратила не больше 3% фонда в год. Такие цифры значатся в обновлённом проекте бюджета, представленном 12 мая.

Это большая сумма, мы тратим много денег, и мы должны понимать, что если мы потратим больше денег сейчас, нам можно будет потратить меньше денег потом, — сообщил министр финансов Норвегии Ян Торе Саннер. — В противном случае, случится ещё больше банкротств, будет ещё больше безработных и больше проблем для норвежской экономики.

В то же время Норвегия объявила о том, что снижает ключевую ставку до 0%, чтобы поддержать бизнес в условиях кризиса.

Низкие процентные ставки не могут предотвратить существенное влияние вспышки коронавируса на норвежскую экономику, но могут помочь смягчить спад, — сказано в сообщении норвежского Центробанка. — По мере нормализации ситуации низкие процентные ставки будут способствовать более быстрому восстановлению активности. Это может снизить риск высокой безработицы.

В России тоже звучат призывы начать тратить Фонд национального благосостояния на прямую помощь гражданам, пострадавшим от последствий пандемии. Пока что, по словам министра финансов Антона Силуанова, Россия готова потратить 600 млрд рублей (около $7,5 млрд) в 2020 году. Это существенно меньше, чем в Норвегии. Но размер российского ФНБ составляет 11 триллионов рублей ($142,7 млрд), поэтому в процентном соотношении экстренные траты России в этом году составят, как минимум, 5,26% от общего размера фонда. Получается, что в плане трат нефтяных доходов Россия и Норвегия не так уже сильно отличаются: обе страны опасаются лишиться серьёзной части своих фондов.

Скандинавская страна начала откладывать часть нефтяных доходов на чёрный день ещё в 1996 году, спустя 27 лет после того, как крупные залежи углеводородов были обнаружены в Северном море. Россия же создала ФНБ только в 2008 году. К этому моменту в норвежском фонде уже содержалось $325 млрд

Начав копить раньше, Норвегия сегодня может позволить себе больше. Как подчёркивают российские официальные лица, средства из ФНБ в этом году пойдут на компенсацию дефицита бюджета, возникшего из-за резкого падения цен на нефть. Осло же собирается принять новый, расширенный бюджет вместо старого, подкрепив его рекордными вложениями из суверенного фонда.