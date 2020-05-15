Названы главные проблемы бизнеса во время пандемии в РФ 

Неспособность платить сотрудникам зарплаты и налоги с Фонда оплаты труда — самые распространенные проблемы, с которыми столкнулись бизнесмены в российских регионах в условиях пандемии коронавируса, заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов

Исследование было проведено в 85 российских регионах среди 1,9 тысячи предпринимателей. Оказалось, что 51% бизнесменов назвали основной трудностью, возникшей в условиях пандемии, невозможность платить зарплату сотрудникам. Налог на имущество стал непосильной ношей для 41,5% респондентов. Отсутствие финансовых средств у контрагентов повлияло на деятельность 39,9% бизнесменов. Наконец, 38,7% предпринимателей заявили, что у них не хватает денег на оплату коммунальных счетов.

Ранее, как сообщал «Рамблер», представители некоторых российских компаний заявили, что намерены снизить размер заработной платы своим сотрудникам в течение ближайшего полугода из-за ограничительных мер, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции.