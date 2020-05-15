Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
73.65
82.00
79.64
Прогноз
18.05 – 25.05
$
75.90
81.19
Индексы и котировки Brent
31.96
+0.28 Золото
1735.80
+0.05 РТС
1126.29
–0.26
Динамика валют
EUR / USD
15.05
1.0815
–0.0139
30.04
1.0955
12.05
04.05
20.04

ВВП Евросоюза в I квартале упал на 2,6%, рекордное падение с 2009 года 

Прайм 37 минут назад
ВВП Евросоюза рекордно упал
Фото: Reuters
ВВП стран Евросоюза в первом квартале, по второй оценке, упал на 2,6% в годовом выражении, сообщается в пресс-релизе европейского статистического агентства Евростат.
В квартальном исчислении показатель сократился на 3,3%.
ВВП 19 стран еврозоны, по второй оценке, в первом квартале 2020 года снизился на 3,8% в квартальном выражении и на 3,2% — в годовом. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали, что в квартальном выражении показатель сократился на 3,8%, а в годовом — на 3,3%, как показала первая оценка.
Падение показателей в годовом выражении для еврозоны и ЕС стало сильнейшим с третьего квартала 2009 года, а падение показателей в квартальном выражении в еврозоне и ЕС в целом стало самым сильным в истории наблюдений — с 1995 года.
При этом первая оценка ВВП ЕС за первый квартал, опубликованная в конце апреля, предполагала снижение показателя на 2,7% в годовом выражении и на 3,5% — в квартальном.
В четвертом квартале 2019 года рост ВВП 19 стран еврозоны составил 0,1% в квартальном выражении и 1% — в годовом. Экономика ЕС в четвертом квартале выросла на 0,2% в квартальном выражении и на 1,3% — в годовом.
Видео дня. Договор дороже денег: как менеджеры заставляют платить
Прайм: последние новости
Кабмин подготовил решения для реализации новых мер поддержки Кабмин подготовил решения для реализации новых мер поддержки Cилы нефтяных "быков" иссякают Cилы нефтяных "быков" иссякают Лукашенко заявил, что цена на российский газ для Минска должна быть снижена Лукашенко заявил, что цена на российский газ для Минска должна быть снижена
Комментарии
Экономика , ЕС , Reuters
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы главные проблемы бизнеса во время пандемии в РФ
Названы главные проблемы бизнеса во время пандемии в РФ
Нефть Brent ускорила рост
Нефть Brent ускорила рост
В РФ предложили создать стратегические хранилища нефти
В РФ предложили создать стратегические хранилища нефти
Как устроен подпольный бизнес эпохи карантина
Как устроен подпольный бизнес эпохи карантина
Россияне подали 5,3 млн заявлений на детские пособия
Россияне подали 5,3 млн заявлений на детские пособия
Видео
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
00:25
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
Экономика Статьи
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
00:43
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
Рынки
Как Мексика заплатит за нефтяную дерзость
01:25
Как Мексика заплатит за нефтяную дерзость
Экономика
Чем опасно досрочное погашение кредита​
18:41
Чем опасно досрочное погашение кредита​
Личный счет
Сделка с ОПЕК: РФ придется снизить добычу больше всех
01:09
Сделка с ОПЕК: РФ придется снизить добычу больше всех
Рынки
«Газпром» приготовился нарушить санкции США
01:11
«Газпром» приготовился нарушить санкции США
Компании
Число безработных в России резко выросло
03:12
Число безработных в России резко выросло
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение