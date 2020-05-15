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РГО предлагает создать в России стратегические хранилища нефти 

Прайм и ещё 1 39 минут назад
В РФ предложили создать стратегические хранилища нефти
Фото: ТАСС
Российское газовое общество обратилось в Минэнерго РФ с предложением создать в стране систему хранилищ стратегического нефтяного резерва в объеме 10% от годового уровня добычи, говорится в сообщении РГО.
Письмо с соответствующими технико-экономическими предложениями было направлено президентом РГО, председателем комитета ГД по энергетике Павлом Завальным в адрес замглавы Минэнерго Павла Сорокина. По оценкам экспертов общества, Россия отстала в развитии таких систем от многих стран — импортеров и экспортеров нефти.
"Пандемия коронавируса и введенные по всему миру жесткие карантинные меры привели к обвальному снижению мирового спроса на нефть и падению нефтяных цен в первом полугодии 2020 года. В этих условиях резко возросло стратегическое значение нефтехранилищ, и в более выигрышном положении оказались те страны, в которых такие системы хранения нефти хорошо развиты, в частности США и Саудовская Аравия", — отмечается в сообщении.
РГО считает, что создание такой системы является не только инструментом обеспечения энергетической безопасности, но эффективным и прибыльным бизнесом, который играет все большую роль в регулировании и балансировке мирового нефтяного рынка.
"В связи с этим… было бы целесообразно создать в стране сеть нефтехранилищ, способную хранить как минимум стратегический запас нефти в объеме не менее 10% от объема годовой добычи нефти в РФ", — считают эксперты РГО.
Общество полагает, что в данном контексте стоит рассматривать метод создания подземных хранилищ нефти в кавернах каменной соли, в котором у России уже есть опыт и технологии и который является достаточно эффективным с экономической точки зрения.
По мнению Завального, создание системы стратегических и коммерческих нефтехранилищ может стать инструментом снижения негативных эффектов от вынужденного сокращения добычи нефти и консервации скважин. Также это позволит создать рыночный инструмент повышения гибкости российской нефтедобычи в условиях высокой неопределенности перспективного спроса на нефть и необходимости ручного регулирования мирового рынка.
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Комментарии
Экономика , Павел Сорокин , Госдума , Минэнерго
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