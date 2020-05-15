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Главная экономика Европы пережила рекордный спад 

Lenta.ru 2 часа назад
Главная экономика Европы пережила рекордный спад
Фото: Reuters
Главная экономика Европы, Германия, пережила рекордный спад со времен мирового финансового кризиса 2008-2009 годов. В первом квартале ВВП страны сократился на 2,2 процента по сравнению с последними тремя месяцами 2019 года. Об этом пишет СNBC.
Сокращение было вызвано карантинными мерами, которые были введены в стране в марте из-за пандемии коронавируса. В годовом исчислении экономика Германии сократилась на 2,3 процента с января по март по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Ожидается, что показатели станут еще хуже. Статистическое управление Германии прогнозирует падение ВВП на 10 процентов во втором квартале. Власти Германии начали ослаблять ограничения в конце апреля, однако многие сектора экономики остаются закрытыми. Несмотря на это, крупнейшая экономика Европы показала результаты лучше, чем Франция и Италия, где в первом квартале ВВП сократился на 5,8 и 4,7 процента соответственно.
Однако Германия недосчитается в этом году почти 100 миллиардов евро налогов. Из этой суммы 44 миллиарда евро недополучит федеральный бюджет, 35 миллиардов евро — региональные и 15,6 миллиарда евро — местные бюджеты, пишет Deutsche Welle со ссылкой на прогноз министерства финансов ФРГ.
Падение экономики Германии из-за замедления деловой активности на фоне пандемии коронавируса будет худшим для страны с гитлеровских времен и окончания Второй мировой войны, считает источник в Министерстве экономики страны.
В первом квартале 2020 года ВВП еврозоны сократился на 3,8 процента. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что по итогам года ВВП Италии и Испании сократятся на 9,1 процента и 8 процентов соответственно. ВВП Франции потеряет 7,2 процента, экономика Германии — 7 процентов.
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Экономика , Международный валютный фонд , Минэкономразвития , Deutsche Welle
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