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ЦБ пожаловался на банки из-за кредитных каникул 

Lenta.ru и ещё 5 2 часа назад
ЦБ пожаловался на банки из-за кредитных каникул
Фото: ТАСС
ЦБ пожаловался на российские банки и выявил недостатки в предоставлении гражданам кредитных каникул. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.
В Центробанке указывают, что некоторые кредитные организации предоставляют клиентам, пострадавшим от COVID-19, некорректные сведения о порядке и условиях проведения реструктуризации задолженности.
Кроме того, некоторые организации вместо кредитных каникул предлагают воспользоваться программами самих банков, которые могут оказаться менее выгодными для клиентов. В то же время, отмечают в ЦБ, большинство кредиторов добросовестно выполняют свои обязательства.
Закон о кредитных каникулах действует с начала апреля. По нему россияне имеют право получить отсрочку платежей на срок до полгода. Такая мера принята в рамках пакета помощи экономике на фоне пандемии коронавируса. В середине мая стало известно, что банки реструктуризировали кредиты на сумму около 330 миллиардов рублей.
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Комментарии
Экономика , Компании , Центральный банк России
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