На Украине заявили о новой российской экспансии

Украина переживает новую попытку экспансии со стороны России, которая пытается захватить энергорынок страны при помощи дешевого электричества. Такое мнение в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" высказал председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи, бывший министр топлива и энергетики страны Иван Плачков

По утверждению эксперта, это выражается в готовности Москвы поставлять дешевую энергию с АЭС в Белоруссии после завершения ее строительства. Россия, полагает Плачков, готова поставлять энергию даже бесплатно, только чтобы уничтожить украинскую генерацию.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Пуск реакторной установки энергоблока №1 БелАЭС намечен на июль нынешнего года, начало выдачи блоком электричества в сеть — на сентябрь-октябрь. Ввод второго энергоблока запланирован в 2021 году.

Российской стороной Минску выделен кредит, покрывающий 90% стоимости контракта на возведение станции в размере 10 миллиардов долларов. Кредитная линия открыта до 2035 года, еще 10% оплачивает белорусская сторона.