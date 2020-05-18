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Украинского экс-министра напугала «энергетическая экспансия» России 

РИА Новости 21 минуту назад
На Украине заявили о новой российской экспансии
Фото: РИА Новости
Украина переживает новую попытку экспансии со стороны России, которая пытается захватить энергорынок страны при помощи дешевого электричества. Такое мнение в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" высказал председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи, бывший министр топлива и энергетики страны Иван Плачков.
По утверждению эксперта, это выражается в готовности Москвы поставлять дешевую энергию с АЭС в Белоруссии после завершения ее строительства. Россия, полагает Плачков, готова поставлять энергию даже бесплатно, только чтобы уничтожить украинскую генерацию.
Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Пуск реакторной установки энергоблока №1 БелАЭС намечен на июль нынешнего года, начало выдачи блоком электричества в сеть — на сентябрь-октябрь. Ввод второго энергоблока запланирован в 2021 году.
Российской стороной Минску выделен кредит, покрывающий 90% стоимости контракта на возведение станции в размере 10 миллиардов долларов. Кредитная линия открыта до 2035 года, еще 10% оплачивает белорусская сторона.
Украина прекратила импорт электроэнергии из России в 2015 году. Однако позже Рада разрешила импортировать электроэнергию по двусторонним договорами из России и Белоруссии. В декабре 2019 года Зеленский подписал изменения в закон "О рынке электрической энергии", которым запрещается импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам. В то же время кабинет министров Украины имеет право отменять этот запрет на определенный им срок во избежание чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме Украины.
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Комментарии 17
Экономика , Иван Плачков , Правительство Украины
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