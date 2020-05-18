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В России могут ужесточить условия торговли алкоголем 

РИА «ФедералПресс» и ещё 1 1 час назад
В России ужесточат условия торговли алкоголем
Фото: РИА Новости
После того, как вступил в силу федеральный запрет на торговлю алкоголем для заведений общепита в жилых домах с залом обслуживания менее 20 квадратных метров, региональные власти принялись прорабатывать вопрос запрета.
Так, согласно данным «Опоры России», порядка половины отечественных регионов начали прорабатывать более жесткие требования. Они установили минимальную площадь залов в барах, кафе и ресторанах в жилых домах не менее 50 квадратных метров. Почти все регионы могут ввести собственные ограничения по данному вопросу до конца мая.
В Севастополе, Брянской области и Подмосковье соответствующие законопроекты уже приняты в первом чтении, пишет «Коммерсантъ».
Председатель комитета по производству пивоваренной продукции и напитков брожения «Опоры России» Алексей Небольсин заявил, что региональные меры в нынешнем виде могут коснуться полноценных ресторанов, чья общая площадь около 120 квадратных метров, включая кухню, склад и прочего. С ним согласен и президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров, передает телеканал 360.
Ранее ресторатор оценил перспективы будущего бизнеса в сфере общепита. По его словам, в настоящее время доставка прибыли не приносит.
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Экономика , Алексей Небольсин , Игорь Бухаров , Телеканал "360° Подмосковье"
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