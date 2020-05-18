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Россия упростила правила транспортировки товаров 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
Россия упростила правила транспортировки товаров
Фото: РИА Новости
Россия упростила требование транспортировки продовольственных и непродовольственных товаров. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на сообщение Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Так, Россия отменила требование о раздельной перевозке продовольственных пищевых продуктов и непродовольственных товаров на внутреннем рынке стран евразийской "пятерки".
"Согласно техническому регламенту союза, перевозка различных групп продукции одновременно допускается. Однако необходимо обеспечить условия, исключающие их соприкосновение, загрязнение и изменение органолептических свойств пищевой продукции", — заявили в ЕЭК.
Департамент функционирования внутренних рынков считает, что российская сторона предъявляла дополнительные требования к процессу перевозки пищевой продукции, которые ранее препятствовали взаимной торговле в ЕАЭС.
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Экономика , Евразийская экономическая комиссия , ЕАЭС , РИА Новости
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