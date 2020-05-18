Россия упростила правила транспортировки товаров 

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Россия упростила требование транспортировки продовольственных и непродовольственных товаров. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на сообщение Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Так, Россия отменила требование о раздельной перевозке продовольственных пищевых продуктов и непродовольственных товаров на внутреннем рынке стран евразийской "пятерки".

"Согласно техническому регламенту союза, перевозка различных групп продукции одновременно допускается. Однако необходимо обеспечить условия, исключающие их соприкосновение, загрязнение и изменение органолептических свойств пищевой продукции", — заявили в ЕЭК.