Украина ввела госрегулирование цен 

Государственное регулирование цен введено на Украине. Это касается товаров социальной значимости и противоэпидемического назначения.

18 мая вступило в силу соответствующее постановление правительства страны, которое было принято 22 апреля.

В перечень включены гречневая крупа, сахар-песок, пшеничная мука высшего сорта, отечественные макаронные изделия, пастеризованное молоко жирностью 2,5%, ржано-пшеничный хлеб, куриные яйца и тушки, сливочное масло жирностью 72,5%, минеральная негазированная вода, передаёт ТАСС.

Помимо этого, будут регулироваться цены на антисептики и дезинфицирующие средства, средства индивидуальной защиты и лекарства.

Продажа таких товаров по розничной цене, повышенной на 5% и более без процедуры декларирования изменения цен, будет считаться нарушением.

Ранее, как писал NEWS.ru, госрегулирование цен ввела Белоруссия. В список из 26 позиций так же, как и на Украине, вошли не только продукты, но и предметы гигиены — мыло, туалетная бумага, спички и подгузники.