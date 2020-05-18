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Украина ввела госрегулирование цен 

News.ru и ещё 3 1 час назад
Украина ввела госрегулирование цен
Фото: ТАСС
Государственное регулирование цен введено на Украине. Это касается товаров социальной значимости и противоэпидемического назначения.
18 мая вступило в силу соответствующее постановление правительства страны, которое было принято 22 апреля.
В перечень включены гречневая крупа, сахар-песок, пшеничная мука высшего сорта, отечественные макаронные изделия, пастеризованное молоко жирностью 2,5%, ржано-пшеничный хлеб, куриные яйца и тушки, сливочное масло жирностью 72,5%, минеральная негазированная вода, передаёт ТАСС.
Помимо этого, будут регулироваться цены на антисептики и дезинфицирующие средства, средства индивидуальной защиты и лекарства.
Продажа таких товаров по розничной цене, повышенной на 5% и более без процедуры декларирования изменения цен, будет считаться нарушением.
Ранее, как писал NEWS.ru, госрегулирование цен ввела Белоруссия. В список из 26 позиций так же, как и на Украине, вошли не только продукты, но и предметы гигиены — мыло, туалетная бумага, спички и подгузники.
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Экономика , ИТАР-ТАСС
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