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У США начались беспрецедентные проблемы с госдолгом 

Lenta.ru 27 минут назад
США испытывают беспрецедентные проблемы с госдолгом
Фото: Reuters
Иностранные инвесторы в марте избавились от американских гособлигаций на 256 миллиардов долларов. Ценные бумаги продавали как частные вкладчики, так и центробанки по всему миру, свидетельствует статистика министерства финансов США.
Уровень продаж оказался беспрецедентным и неожиданным, поскольку в предыдущие кризисы, например, в 2008-м году, бумаги, напротив, пользовались спросом. Чтобы справиться с проблемой госдолга и резким ростом дефицита бюджета, Федеральная резервная система (ФРС) начала масштабно скупать облигации.
Саудовская Аравия продала облигаций на 25,3 миллиарда долларов, Бразилия — на 21,5 миллиарда, а Индия — на 21 миллиард.
Россия также радикально сократила остающиеся вложения — с более чем 10 миллиардов долларов до 3,85 миллиарда. На такие меры пришлось пойти ради поддержания курса рубля. С начала марта регулятор продал на Московской бирже 6,6 миллиарда долларов. В первую очередь ради валюты ЦБ продавал краткосрочные американские облигации.
Из крупных кредиторов США нарастили вложения лишь несколько, в том числе Япония, Швейцария, Франция, Филиппины и Австралия. Китай, лидер по сумме американского госдолга, незначительно сократил объем.
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Экономика , ФРС , Казначейство США , Московская биржа , Центральный банк России
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