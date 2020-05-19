Путин раскритиковал правительство

Путин раскритиковал кабмин за недостаточно ясные принципы выплат медикам, сформулированные на первом этапе.

Путин поручил правительству мониторить ситуацию с выплатами дополнительных денег медикам, работающим с заразившимися коронавирусом. Глава государства указал, что "все должно быть понятно и прозрачно".

"Поручаю правительству, Минздраву, Минтруду, субъектам Федерации обеспечить мониторинг начисления всех установленных выплат [медикам]", — заявил Путин на совещании по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы.

По его словам, "абсолютно все должно быть прозрачно и понятно: кому и за что идут деньги, вся информация о регулирующих эти вопросы актах [должна быть] доведена до людей и разъяснена детально, отлажена и обратная связь".