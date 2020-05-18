Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба оценил в интервью «РБК-Украина» возможность снятия ЕС санкций с России.
Как сообщал «Рамблер», ранее Кулеба заявил, что Россия пытается манипулировать пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 ради снятия санкций, наложенных на нее странами Запада.
В ходе интервью глава внешнеполитического ведомства Украины заявил, что Россия во время пандемии «начала раскачивать тему» снятия санкции в гуманитарных целях.
«Мы первые выступили против, нормально поработали с партнерами, поднялась серьезная международная волна и мы эту историю погасили», — подчеркнул он.
Кулеба также отметил, что «ослабление санкций летом в Европейском союзе в зоне контролируемого риска».
«По состоянию на сегодня я не вижу никаких тенденций, которые позволяли бы опасаться, что этим летом санкции не будут продлены», — заявил дипломат.