Все новости на карте

Как сообщал «Рамблер», ранее Кулеба заявил, что Россия пытается манипулировать пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 ради снятия санкций, наложенных на нее странами Запада.

В ходе интервью глава внешнеполитического ведомства Украины заявил, что Россия во время пандемии «начала раскачивать тему» снятия санкции в гуманитарных целях.

«Мы первые выступили против, нормально поработали с партнерами, поднялась серьезная международная волна и мы эту историю погасили», — подчеркнул он.

Кулеба также отметил, что «ослабление санкций летом в Европейском союзе в зоне контролируемого риска».