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Украина призывает ЕС не отменять санкции против России 

Алиса Селезнёва 50 минут назад
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба оценил в интервью «РБК-Украина» возможность снятия ЕС санкций с России.
Как сообщал «Рамблер», ранее Кулеба заявил, что Россия пытается манипулировать пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 ради снятия санкций, наложенных на нее странами Запада.
В ходе интервью глава внешнеполитического ведомства Украины заявил, что Россия во время пандемии «начала раскачивать тему» снятия санкции в гуманитарных целях.
«Мы первые выступили против, нормально поработали с партнерами, поднялась серьезная международная волна и мы эту историю погасили», — подчеркнул он.
Кулеба также отметил, что «ослабление санкций летом в Европейском союзе в зоне контролируемого риска».
«По состоянию на сегодня я не вижу никаких тенденций, которые позволяли бы опасаться, что этим летом санкции не будут продлены», — заявил дипломат.
Экономика , Видео , Дмитрий Кулеба , ЕС , РБК-Украина
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