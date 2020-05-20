Вокруг «Северного потока-2» зреет новый конфликт 

Немецкое издание FOCUS Online предупредило о новой эскалации конфликта, связанного с «Северным потоком-2». Из-за санкций США работы по строительству газопровода были приостановлены, однако судно-трубоукладчик в немецком порту Зассниц-Мукран готовится проложить оставшиеся 160 километров трубопровода.

FOCUS Online отмечает, что в порту находятся два судна — «Академик Черский» и «Фортуна». Точные сроки возобновления работ неизвестны.

«Со стороны США уже вырисовываются новые неприятности», — подчеркнуло издание.

«Управляющим компании будет запрещен въезд в США, все их активы будут заморожены, и это только начало », — заявил Круз.

Издание отмечает, что примерно 2300 из 2460 километров трубопровода из РФ в Германию уже проложены, для оставшихся шести процентов придется искать новые решения.

Как сообщал «Рамблер», в 2018 году Германия, Финляндия и Швеция выдали разрешения на строительство «Северного потока-2». Дания сделала это в конце октября 2019 года.

Санкции против «Северного потока — 2» были заложены в новый оборонный бюджет США, подписанный президентом Дональдом Трампом в декабре прошлого года. После введения санкций трубоукладчик газопровода — швейцарская Allseas — приостановила работы. В Германии действия США назвали вмешательством во внутриевропейские дела.