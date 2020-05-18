Началась решающая стадия борьбы за «Северный поток-2»

Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNetzA) в минувшую пятницу сообщило, что отвергло заявку компании-оператора Nord Stream 2 AG на освобождение трубопровода от правил обновленной Газовой директивы ЕС , поскольку он "не был полностью проложен к 23 мая 2019 года". Это, по оценке BNetzA, было непременным условием выведения проекта из-под требований. Решение регулятора не стало неожиданностью: о намерении ведомства ответить отказом на соответствующее ходатайство Nord Stream 2 AG еще 1 мая писала газета деловых кругов "Хандельсблат".

"Тем самым "Северный поток — 2" при введении в эксплуатацию будет подчиняться германскому законодательству и европейским правилам анбандлинга (выделения из компании определенных производственных процессов и передачи их осуществления другому юридическому лицу — прим. ТАСС), доступа к сети и регулирования тарифов", — указал регулятор.

Ведомство также сообщило, что ни одна страна ЕС не согласна с аргументацией Nord Stream 2 AG, что проект можно считать завершенным до 23 мая 2019 года. По данным BNetzA, позиция государств — членов ЕС учитывалась при принятии решения.

Оператор "Северного потока — 2" подходил к "завершению проекта" с экономически функциональной точки зрения и призывал шире рассматривать это понятие. Nord Stream 2 AG подчеркивала, что многомиллиардные безвозвратные инвестиции были сделаны с учетом прежней правовой ситуации — задолго до того, как Еврокомиссия объявила о своем плане по изменению Газовой директивы. То есть компания обосновывала заявку тем фактом, что проект создавался и все инвестиции в него осуществлялись исходя из Газовой директивы Евросоюза до ее изменения весной 2019 года. То, что она отныне начинает применяться с обратной силой, само по себе является юридическим нонсенсом.

Федеральное сетевое агентство же при изучении вопроса "завершения проекта" учитывало только строительно-технический процесс, грубо говоря, непосредственную укладку труб. В то же время ранее международные правовые эксперты подтвердили, что сужение определения "готовности" до заключения о физическом строительстве газопровода нарушает защиту законных ожиданий и других прав в законодательстве ЕС и противоречит и конституционным гарантиям Основного закона ФРГ.

Какие действия возможны?

Nord Stream 2 AG имеет возможность обжаловать решение в судебном порядке в немецком суде. Апелляция возможна в течение одного месяца после его принятия. Оператор уже сообщил о том, что не исключает такого варианта. Как ожидается, Nord Stream 2 AG подаст протест в Высший земельный суд в Дюссельдорфе, который — не исключено — сразу перенаправит жалобу в Европейский суд, поскольку Германия является членом ЕС. Так как поправки в Газовую директиву вступили в силу только в мае 2019 года, большинство стран ЕС не успело учесть их в своих национальных законодательствах, что открывает широкие возможности для оспаривания их применения.

При этом в Nord Stream 2 AG сообщили ТАСС, что "законодательная база для выдачи разрешений на строительство отлична от правил ЕС для эксплуатации газопроводов (Газовая директива)".

"Поэтому процессы, относящиеся к Газовой директиве, не имеют никакого влияния на завершение строительства газопровода", — заверили в компании.

Nord Stream 2 AG может вновь запросить у ФРГ изъятия из Третьего энергетического пакета ЕС на основании другой процедуры в рамках Газовой директивы ЕС 2009 года.

"Согласно нормам Газовой директивы 2009 года, крупные новые инфраструктурные проекты, включая трубопроводы, хранилища природного и сжиженного природного газа (определенные как законченные после 4 августа 2003 года) имеют право обращаться за изъятиями [к национальным регуляторам] на основании статьи 36 Газовой директивы", — пояснили ТАСС в ЕК.

Статья 36, в частности, предусматривает, что проект способствует повышению энергобезопасности в ЕС и конкурентным ценам на энергорынке Евросоюза, а также что инвестиции в этот проект могут оказаться нерентабельными в случае применения к нему норм Третьего энергопакета в полном объеме. Это может стать основанием для получения ограниченных по времени изъятий из газовых норм ЕС.

В ЕК пояснили, что в этом случае регулятор "обязан оценить, что критерии, предусмотренные 36-й статьей, выполнены в полном объеме". Затем "проект решения национального регулятора должен быть представлен в Еврокомиссию для утверждения, и Еврокомиссия имеет право потребовать от регулятора доработать или пересмотреть свое решение". То есть так или иначе решение за Брюсселем.

Какие последствия для "Газпрома"?

Как бы там ни было, решение германского регулятора для российского "Газпрома" не является роковым, хотя, очевидно, означает судебные тяжбы и дальнейшую задержку введения трубопровода в эксплуатацию. Компании, возможно, придется передать независимому оператору управление небольшой частью трубопровода, проходящей в территориальных водах Германии. Это бы позволило формально обеспечить выполнение требований ЕС. Анбандлинг предусматривает, что транспортировкой голубого топлива не может одновременно заниматься компания, которая его добывает и продает.

Решение о допуске такой независимой компании будет принимать Федеральное сетевое агентство ФРГ, но, опять же, все дороги ведут в Брюссель — скорее всего, и здесь будет учитываться позиция Еврокомиссии. Именно она в конечном счете должна будет решить, не повлияет ли деятельность нового оператора на энергобезопасность ЕС.

Доработанная Газовая директива предусматривает распространение на трубопроводы, проходящие в морской экономической зоне стран ЕС, норм Третьего энергопакета сообщества, которые обязывают оператора резервировать до 50% мощностей газовой магистрали для прокачки топлива от альтернативных поставщиков. Фактически это означает, что газопровод разрешено будет использовать только на 50% мощности, поскольку "альтернативных поставщиков" на его входе нет.

"Газпром" может достроить газопровод и прокачивать лишь 50% голубого топлива через него, но в таком случае экономическая целесообразность проекта будет однозначно поставлена под вопрос. Как вариант, "Газпром" разрешает экспортировать газ, например, "Новатэку" или другим компаниям, но, как считают специалисты, такая либерализация рынка может привести к дисбалансу цен.

В целом местные эксперты сходятся во мнении, что проект остановится только в том случае, если "Газпром" сам решит отказаться от него. В то же время заключение нового договора с Украиной на транзит газа позволяет компании не спешить с завершением строительства трубопровода и сосредоточиться на решении возникших проблем.

В Германии забеспокоились

Решение германского регулятора уже восприняли с обеспокоенностью в самой ФРГ, компании из которой были задействованы в реализации "Северного потока — 2" и которая и по сей день заинтересована в проекте, ведь он укрепляет ее позиции на европейском энергетическом рынке.

Глава комитета Бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст заявил ТАСС, что его "как и прежде, тревожит, что нормативные предпосылки для такого крупного проекта, как "Северный поток — 2", в очередной раз существенно изменяются незадолго до ввода в эксплуатацию". По его мнению, столь краткосрочные изменения "обесценивают вложенные инвестиции" и повлекут за собой требования о возмещении ущерба.

Депутат напомнил, что реализация проекта была замедлена, в частности, из-за давления США. "Я надеюсь, что Nord Stream 2 привлечет правовые средства против этого решения, и желаю компании успехов в юридическом противостоянии", — отметил представитель Левой партии.

С ним согласен и министр энергетики, инфраструктуры и цифровизации федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Кристиан Пегель. Он указал на необходимость обеспечения защиты доверия и заметил, что все экономические решения и оценки относительно проекта "Северный поток — 2" уже давно были сделаны. По его словам, законодатель не может "задним числом выбрасывать за борт" все, что было достигнуто до сих пор.

Не принять поправки Германия не могла

Еврокомиссия никогда не скрывала, что сам Третий энергопакет и поправки в Газовую директиву ЕС разработаны и внедрены с целью расширения возможностей административного нерыночного контроля со стороны Брюсселя над российским экспортом газа в государства — члены сообщества. Безусловно, не принять поправки Германия не могла, но Бундестаг довольно гибко имплементировал их в Закон об энергетическом хозяйстве ФРГ.

Например, была сделана оговорка о том, что проект может быть выведен из-под действия директивы в случае, если первый пункт соединения трубопровода с европейской сетью находится в Германии, если есть "объективные причины" для его исключения: такие, как необходимость "амортизации вложенных инвестиций", обеспечение безопасности снабжения. Так что новое обращение Nord Stream 2 AG в Федеральное сетевое агентство в целом не исключено.