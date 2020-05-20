Какие проблемы ждут новую «Силу Сибири»

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил о старте проектно-изыскательских работ по строительству нового газопровода в Китай — «Сила Сибири — 2». Такая идея обсуждалась давно, но сейчас стало ясно, что компания отказывается от прошлого варианта маршрута через Алтай и надеется проложить его через Монголию. «Газета.Ru» поговорила с экспертами о перспективах нового проекта.

«Газпром» приступил к проектно-изыскательским работам по созданию брата-близнеца действующего газопровода «Сила Сибири» из России в Китай. Такое поручение главе компании Алексею Миллеру в конце марта дал Владимир Путин : президент предложил разработать технико-экономическое обоснование, провести проектные работы и сформировать ресурсную базу под новую «трубу».

Идея строительства нового газопровода активно обсуждается с 2018-го года. Тогда в ходе встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) глава КНР попросил своих подчиненных согласовать все формальности, касающиеся нового проекта, в кратчайшие сроки.

После этого министр энергетики России Александр Новак сказал журналистам, что двум странам осталось «чуть-чуть договориться», поскольку все технические условия для строительства нового газопровода через Алтай (где у России и Китая есть общая граница) уже согласованы.

С тех пор изменились три вещи. Во-первых, выросла проектная мощность будущей трубы. По словам Миллера, она составит порядка 50 млрд кубометров газа в год, хотя еще на ВЭФ обсуждались поставки в районе 30 млрд Во-вторых,

«Газпром» явно перестал рассматривать вариант со строительством газопровода через Алтай: наверняка сказались технические сложности с прокладкой труб через горный массив и вероятность нанести непоправимый вред местной экологии.

В третьих — спрос на газ во всем мире на фоне пандемии коронавируса начал стремительно падать.

«Газпром» явно надеется на рост спроса в долгосрочной перспективе, ведь Китай постепенно избавляется от угольных источников электрогенерации в пользу более экологичного природного газа. Теперь компания планирует построить газопровод через Монголию: из Томска в Красноярск, а потом — Иркутск и Улан-Батор, пишет «Коммерсантъ». И здесь, как отмечают некоторые аналитики, есть шанс нарваться на проблемы уже после запуска перспективного проекта.

«Для Китая наличие трубы через эту страну будет означать возможности дополнительного давления на Россию, поскольку Монголия в очень большой степени находится под китайским влиянием во всех аспектах — экономических, политических и социальных», — отмечает Станислав Митрахович.

Спорное направление

Строительство газопровода в Китай с востока несет в себе еще один риск — конкуренция на этом направлении очень высока, а западная часть Китая, куда должна прийти «Сила Сибири — 2», не так густо населена и уж точно не сравнится по своему производственно-экономическому потенциалу с более развитыми регионами страны.

«Поэтому большие объемы газа там не востребованы. Плюс, туда приходят газопроводы из Центральной Азии, то есть с ними неминуемо возникнет конкуренция, и удастся ли России убедить Китай, что этот газопровод ему нужен, остается вопросом», — объясняет эксперт.

Потеснить «Газпром» на китайском рынке энергоносителей могут и американцы, сделавшие ставку на серьезное наращивание мощностей по производству и экспорту СПГ. В январе этого года по итогам первого этапа торговой сделки китайская сторона приняла на себя обязательство дополнительно закупить энергоресурсы из США на сумму более $50 млрд долларов.

Но у России есть достаточно аргументов, чтобы убедить китайскую сторону в необходимости нового газопровода, уверен Станислав Митрахович. Дело в том, что у Китая не так все хорошо с подземными хранилищами газа (ПХГ), поскольку у страны пока нет эффективных технологий для его хранения.

«Проблема с ПХГ тянет за собой сложности с покрытием пикового сезонного спроса. Поэтому им было бы неплохо получить источник трубопроводного газа на восточной границе», — уверяет эксперт.

Что касается альтернативных источников газа — того же СПГ — нужны гарантии, что он вовремя доплывет. Но в нынешних условиях растущего напряжения между Китаем и США, которое может перейти не только в торгово-экономическое, но и военное противостояние, маршруты поставок СПГ могут оказаться в зоне риска, считает Митрахович. Поэтому вариант с трубопроводным газом, который Китай получает от своих соседей, гораздо безопаснее, чем ставка на СПГ.

Эксперт подчеркнул, что у СПГ и трубопроводного газа есть и разница в области применения. Последний используется не только в энергетике, но и в химической промышленности (строительные материалы, химические удобрения), а СПГ не может так же эффективно применяться в этих отраслях из-за своей специфики.

Не всем по нраву

Против энергетического сближения России и Китая могут выступить в Вашингтоне.

«В настоящий момент не стоит недооценивать влияние Вашингтона, так как пока речь идет скорее о наращивании объемов поставок американского СПГ в Китай», — напоминает глава люксембургского офиса консалтинговой группы «KRK Group» Никита Рябинин.

Это значит, что, с одной стороны, претензии американских властей из-за коронавируса могут обострить отношения стран, с другой — Пекин может и приостановить свою активность по отношению к «Силе Сибири — 2», чтобы не усугублять конфронтацию с Вашингтоном.

Станислав Митрахович тоже опасается реакции Вашингтона на новый газотранспортный проект. Эксперт отметил, что американцы могут вводить санкции по любым причинам. Россию, например, обвиняли в том, что она участвует в ОПЕК+, потому что у этой организации есть признаки картеля, а по американскому законодательству картели запрещены. И сенаторы предлагали распространить американское законодательство на весь мир, а потом все тот же Вашингтон критиковал Москву за то, что она не сильно самоограничивается по добыче нефти в рамках того же картеля.

«При желании к Китаю тоже за пять минут можно написать огромный список претензий — и за занижение курса юаня, и за разгоны демонстраций, и за воровство технологий. Но, как говорится, кто не без греха. Американцы всем этим что ли не занимаются?» — разводит руками эксперт.

Противники строительства нового газопровода могут появиться и внутри страны, ведь «Газпром» не единственный поставщик газа на китайский рынок.

«Строительство «Силы Сибири — 2» обострит конкуренцию «Газпрома» и «Новатэка» на рынке КНР. Думаю, что когда «Новатэк» убеждал Путина в том, что это все не страшно, он немного лукавил, исходя из своих корпоративных интересов. Так что теперь правительство и президент должны стать главными арбитрами в этом вопросе», — рассказал Станислав Митрахович.

С одной стороны, Китай явно заинтересован в российском СПГ, который, ко всему прочему, идет по безопасному маршруту — через Северный морской путь (СМП). Иначе Фонд Шелкового пути не заходил бы как акционер в «Ямал СПГ», а китайские компании — в «Арктик СПГ — 2». С другой — у Китая единая энергосистема, а значит, по сути не столь важно, с какого направления поступает топливо.

Дороже, чем первый

Отдельной задачей станет поиск финансирования строительства новой «Силы Сибири». По мнению директора практики «Газ и химия» Vygon Consulting, на которого ссылается «Коммерсантъ», на строительство трубопровода уйдет от четырех до шести лет и 1,3-1,5 трлн рублей. Первая «Сила Сибири» обошлась дешевле: примерно в 1,1 трлн.

Хватит ли у «Газпрома» денег на то, чтобы полностью построить новый газопровод исключительно за свой счет — вопрос дискуссионный. Собеседник «Газеты.Ru» Станислав Митрахович считает, что компания захочет сохранить свободу рук и стать его единственным владельцем, но даже в противном случае варианты есть.

Если Китай серьезно заинтересуется этим проектом, он может частично профинансировать его реализацию. Аналогичный опыт есть у «Новатэка»: китайские фонды и нефтегазовые компании уже инвестировали в «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ — 2».

Кроме того, «Газпром» может взять необходимые средства в долг даже у зарубежных банкиров — в отличие от некоторых российских компаний, он не находится под финансовыми санкциями со стороны Запада.