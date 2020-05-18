«Саудиты рыли яму Путину, но сами в нее попали»

Финансы Саудовской Аравии оказались под ударом «огненной колесницы» (образное выражение из древней японской литературы, характеризующее катастрофические и неотразимые бедствия — пожары, поражающие дома и имущество населения — прим. ред).

Бюджет страны изначально сверстан, исходя из цены нефти 60 долларов за баррель. Сейчас он буквально «горит». В нормальное время около 80% поступлений в бюджет дает экспорт сырой нефти. В последние месяцы объем этих поступлений сократился в 2 раза.

Важнейшей причиной резкого падения мировых цен на нефть явилось катастрофическое сокращения спроса на нее на фоне обрушившейся на планету пандемии коронавируса. По оценкам экспертов, объем спроса в мире упал на 30 миллионов баррелей в сутки. Это невероятное количество нефти, почти сравнимое с общим уровнем ее добычи странами ОПЕК

Из-за коронавируса в этом году закрыт для посещений верующих священный город Мекка. В этой связи бюджет Королевства Саудовской Аравии не досчитается еще 12 миллиардов долларов.

В самой Саудовской Аравии выявлено уже 40 000 зараженных коронавирусом covid-2019. Это третий показатель на Ближнем Востоке после Турции и Ирана. Пандемия коснулась и королевской семьи. Инфицированными оказались более 150 ее членов. Расположенный в Джидде на берегу Красного моря специальный королевский госпиталь заполнен полностью. В спешном порядке под госпитали переоборудованы два эксклюзивных отеля.

Фактически управляющий страной наследный принц Мухаммед ибн Салман 5 лет назад начал масштабную войну с Йеменом, потратив на нее за этот период более 233 миллиардов долларов. Однако никаких результатов в ней он не достиг. Более того, КСА в настоящее время подвергается страшной опасности наступления коронавируса, исходящей из Йемена, который в результате этой войны переживает гуманитарную катастрофу.

Центр саудовской нефтедобычи, промышленный город Даммам, расположенный в восточной части страны (около 2 миллионов населения) был закрыт 3 мая. В настоящее время каких-то препятствий с точки зрения экспорта Саудовской Аравией своей нефти не наблюдается. Однако в связи с турбулентностью ситуации они могут возникнуть в любую минуту. И тогда по энергетической безопасности Японии, которая получает 40% всего объема импортируемой нефти из КСА, может быть нанесен очень болезненный удар.

В текущем году дефицит бюджета Саудовской Аравии значительно превысил отметку в 10%. В марте золотовалютные резервы страны находились на уровне 464 миллиардов долларов — самом низком с 2000 года. В этом году внешние заимствования КСА уже превысили 60 миллиардов долларов.

Становится понятно, что страна не может обойтись без решительных мер в области своих финансов. 11 мая о них объявил министр финансов страны Мухаммед аль-Джадаан. Его заявления произвели эффект разорвавшейся бомбы.

С июля нынешнего года налог на добавленную стоимость (соответствует потребительскому налогу в Японии) повышается с нынешних 5% до 15%. Одновременно с июня прекращаются поддерживающие выплаты населению (в общей сумме 22,6 миллиарда долларов), которые были введены в 2018 году для того, чтобы смягчить тяжелый удар от роста цен, последовавший за вводом НДС.

Амбициозная программа Vision 2030, с помощью которой Салман хотел внушить народу высокие надежды на будущее, сегодня превратилась в программу «несбыточных снов». Более того, ее крах может стать причиной народных волнений.

Например, стало известно о том, что правительственными силами был убит один из влиятельных лидеров местных племен, живущих на побережье Красного моря и выступающих против центральной идеи программы Vision 2030 — строительства здесь «Умного города будущего — NEOM» (на крайнем северо-западе страны, в районе Табука).

До сих пор королевской семье удавалось поддерживать дружеские отношения с разбросанными по стране племенами. Но, как показывает этот инцидент, в последнее время в связи с ухудшением экономической ситуации это становится все сложнее. Судя по всему, со временем эта проблема для королевского двора будет только обостряться.

Желтый свет зажигается и на пути финансовых потоков, направляемых на реализацию любимого детища наследного принца проекта Vision 2030. Как заявил недавно министр финансов Мухаммед аль-Джадаан: «Мы не придаем этой программе сакрального значения». Сам принц начинает все активнее направлять свой взгляд на «параллельный бюджет» в виде специального околоправительственного фонда «благосостояния» (PIF, объем около 300 миллиардов долларов). Возможно, именно в связи с этим в последнее время в саудовских верхах заговорили о необходимости высокой окупаемости проектов, финансируемых из этого фонда, и избежания высоких рисков в его использовании

Дополнительным болезненным моментом для наследного принца, и так оказавшегося в сложном положении, явились недавно возникшие проблемы в отношениях с президентом Трампом, который всегда демонстрировал поддержку саудовской власти.

Решение Мухаммеда ибн Салмана резко нарастить добычу нефти в Саудовской Аравии, несмотря на падение мирового спроса на нее, поставило в безвыходное положение американскую сланцевую отрасль и вызвало ярость Трампа. Она была так сильна, что американский президент даже заявил, что «не может гарантировать обеспечение безопасности королевства». Сильно испугавшийся наследный принц тут же приказал вернуться к политике сокращения нефтедобычи.

Ситуация с нефтью сегодня остается очень волатильной. Вряд ли можно рассчитывать, что в ближайшее время мировые цены на нее сильно вырастут. В этой связи весьма туманным становится будущее центральной оси, на которой зиждется американо-саудовское сотрудничество. До сих пор оно основывалось на сделке, заключенной в феврале 1945 года тогдашним президентом США Рузвельтом и королем Саудовской Аравии Абдул-Азизом. Суть ее состояла в том, что «в обмен на обеспечение Соединенными Штатами безопасности Саудовской Аравии, королевство осуществляет стабильные поставки нефти в Америку». Но сегодня саудовская нефть уже не занимает во внешней политике США то центральное место, которое занимала когда-то.

Речь идет не только о том, что в самой Саудовской Аравии народ недоволен тем, что власти хотят взвалить на него расплату за свои ошибки. Пока в королевстве еще не получил повсеместного распространения бытующий в других странах лозунг «нет представительства народа во власти — не платим налоги», но все активнее здесь звучат требования общества о допущении граждан страны в политику. В этой связи никто не может дать гарантий того, что в Саудовской Аравии не повторятся сценарии «арабской весны».

События в сегодняшней Саудовской Аравии — один из весьма значительных примеров того, как мировая пандемия коронавируса расшатывает казавшийся незыблемым фундамент энергетической безопасности Японии. Японскому правительству необходимо в этой связи гораздо серьезнее подходить к этой проблеме и предпринять решительные меры по обеспечению стабильности поставок энергоносителей в страну.

Автор — Кадзухико Фудзи, с 2016 года — главный консультант Исследовательского института Министерства промышленности и торговли Японии. В прошлом в течение 10 лет работал старшим экономическим аналитиком информационно-исследовательского бюро при канцелярии Кабинета министров Японии (главный разведывательный орган страны). Автор многочисленных статей в японских СМИ.

Комментарии японских читателей

Саудовская Аравия рыла яму Путину, но сама в нее и попала. Хотела услужить Америке, а привела ее в ярость. В результате Путин всех обхитрил, в том числе и Трампа с его сланцевой нефтью. Она ведь тоже сильно упала в цене, и ее экспорт стал не рентабельным.

hagure arubaka

Судьба Саудовской Аравии — это судьба любой страны с уродливой однобокой экономикой. Хвастались своими доходами, а получился пшик. Теперь в ней начнется драка в верхах за власть, и будет шириться недовольство народа. Такая ситуация «раскачивает» весь Ближний Восток. Здесь может в мгновение ока вновь вспыхнуть страшная война. Так пандемия коронавируса меняет историю.

yis

Бюджет Саудовской Аравии сверстан с ориентиром на цену нефти в 60 долларов за баррель, а сейчас легкая ближневосточная нефть стоит порядка 23 долларов. Ну и как будут выворачиваться из этой ситуации саудовцы?

Японии пора прекращать тратить более 16% от стоимости своего импорта на энергоносители. Нужно диверсифицировать альтернативные источники получения энергии.

alfa omega

Безопасность на Ближнем Востоке очень важна! Отсюда может начаться Третья мировая война. Нельзя позволять усиливаться здесь радикальным исламистам и «Аль-Каиде» (террористическая организация, запрещена в РФ — прим. ред.). Нельзя допускать здесь укрепления влияния коммунистического Китая!

yaa

К сожалению, Япония ведет себя на Ближнем Востоке апатично. Уж она могла бы помочь местным странам поставками материалов против коронавируса!

spy

Нефть — это ограниченный минеральный ресурс. У стран-производителей нет будущего в отдаленной исторической перспективе. Такая перспектива есть у стран с высокими технологиями, типа Японии. Именно сейчас все силы нужно бросить на развитие альтернативных источников энергии, например, водородных.

yam

Саудовская Аравия превращается в какого-то «лузера». Не удивлюсь, если скоро в ней произойдет революция!

Ничего, нефть для нас кончится еще нескоро!

bgt

А все-таки как хорошо, что из-за провала саудовской политики бензин дешевеет!

toi

А что делает наше правительство для повышения энергетической безопасности Японии? Почему мы не занимаемся разработкой континентального шельфа? Ведь предлагал же депутат от ЛДП Аояма вдвое увеличить расходы на эти проекты. Наша экономика может себе это позволить. Нельзя сидеть сложа руки и зависеть только от внешних источников энергии.

ike

Японии нужно пересматривать свою энергетическую политику. Изыскивать больше возможностей развития собственных источников энергии. Почему не разрабатывается континентальный шельф?

Вот что значит иметь дело с Америкой. То были с саудовцами не разлей вода, а то вдруг враги. Японии тоже нужно учитывать это. Вот перережут нам морские пути поставки энергоносителей с Ближнего Востока, никто и не почешется. Нужно обеспечивать свою безопасность самим.

С коронавирусом во всем виноват Китай. Это он скрывал от мира всю информацию. Однако сейчас он сам пытается прикинуться пострадавшим от пандемии. Этого допустить нельзя. Всем странам-жертвам коронавируса нужно объединиться и наказать Китай.

okk

Японии нужно как можно быстрее отказаться от однобокой зависимости от ближневосточных энергоносителей! Нужно увеличивать поставки из других регионов!