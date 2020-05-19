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Чубайс оценил уровень бедности россиян в кризис 

Ura.Ru 1 час назад
Чубайс оценил уровень бедности россиян в кризис
Фото: РИА Новости
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс считает, что правительство РФ предпринимает правильные шаги по поддержке населения и бизнеса в кризис, однако не исключает, что количество бедных может резко увеличится. Об этом она рассказал в выпуске «Forbes Карантин».
«Миллионы людей столкнутся с тяжелым снижением уровня жизни. Особенно болезненно это будет для самых незащищенных, самых бедных. Это как раз та категория [населения], которая живет без сбережений, без запасов», — отметил Чубайс.
При этом глава Роснано подчеркнул, что такая ситуация характерна не только для России, но и для других государств. Снижение доходов граждан в итоге однозначно приведет к политическим последствиям.
«Дай Бог, чтобы без потрясений революционного характера», — выразил надежду Чубайс.
Он поддержал решение правительства о выплатах семьям с детьми.
«Ни в 2008 году, ни в 2014 году правительство не выходило с уровня поддержки юрлиц на уровень поддержки физлиц. Это же такая революция с точки зрения бюджета, с точки зрения технологий доведения средств, — считает Чубайс. — Что такое семьи с детьми? Это, как правило, и есть наименее обеспеченные семьи. Что такое дополнительное увеличение размера пособия на детей? Это (мера) ровно в ту сторону».
По словам Чубайса у России к этому кризису у власти накопилось достаточно опыта и финансовых инструментов, чтобы смягчить неблагоприятные последствия спада в экономики. В частности, он напомнил, что госдолг страны составляет всего 14%, тогда как «у половины Европы — за 100%». Уровень инфляции в РФ держится в пределах 4%, золотовалютные резервы составляют 500 млрд долларов.
«Все это позволяет маневрировать. Это не та ситуация, с которой мы жили в январе 1995 года, когда объемов валютных резервов оставалось на четверо суток продаж валюты на бирже. Четверо суток — на волоске прошли», — напомнил глава «Роснано».
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Комментарии 1
Экономика , Личный счет , Экономика России , Анатолий Чубайс , Роснано , Правительство РФ , Forbes
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