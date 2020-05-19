Чубайс оценил уровень бедности россиян в кризис 

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс считает, что правительство РФ предпринимает правильные шаги по поддержке населения и бизнеса в кризис, однако не исключает, что количество бедных может резко увеличится. Об этом она рассказал в выпуске «Forbes Карантин».

«Миллионы людей столкнутся с тяжелым снижением уровня жизни. Особенно болезненно это будет для самых незащищенных, самых бедных. Это как раз та категория [населения], которая живет без сбережений, без запасов», — отметил Чубайс.

При этом глава Роснано подчеркнул, что такая ситуация характерна не только для России, но и для других государств. Снижение доходов граждан в итоге однозначно приведет к политическим последствиям.

«Дай Бог, чтобы без потрясений революционного характера», — выразил надежду Чубайс.

Он поддержал решение правительства о выплатах семьям с детьми.

«Ни в 2008 году, ни в 2014 году правительство не выходило с уровня поддержки юрлиц на уровень поддержки физлиц. Это же такая революция с точки зрения бюджета, с точки зрения технологий доведения средств, — считает Чубайс. — Что такое семьи с детьми? Это, как правило, и есть наименее обеспеченные семьи. Что такое дополнительное увеличение размера пособия на детей? Это (мера) ровно в ту сторону».

По словам Чубайса у России к этому кризису у власти накопилось достаточно опыта и финансовых инструментов, чтобы смягчить неблагоприятные последствия спада в экономики. В частности, он напомнил, что госдолг страны составляет всего 14%, тогда как «у половины Европы — за 100%». Уровень инфляции в РФ держится в пределах 4%, золотовалютные резервы составляют 500 млрд долларов.