Названы сроки восстановления экономики России

Экономика России вернется к докризисным показателям не ранее середины 2022 года. По итогам этого года ее ждет спад на 4,3%, считают эксперты Высшей школы экономики

«Теперь восстановление докризисного уровня переносится на середину 2022 года, тогда как ранее консенсус-прогноз предполагал, что по итогам 2021 года ВВП России снова достигнет уровня 2019 года», — приводит выдержку из материалов ВШЭ ТАСС.

Консенсус-прогноз составлен на базе опроса более 20 аналитиков экспертов инвестиционных банков и институтов.

Эксперты также уточнили, что наиболее ощутимый спад российской экономики придется на второй квартал 2020 года (-10,7% к соответствующему кварталу предыдущего года). Далее темпы спада начнут постепенно уменьшаться. При этом даже несмотря на резкое падение цен на нефть, эксперты предполагают, что к 2022 году цена на нефть Urals снова достигнет 50 долларов за баррель и зафиксируется на этом уровне в дальнейшем. Курс рубля также ожидается стабильным на уровне 72-73 рубля за доллар.

Ранее URA.RU сообщало, что Центробанк в последние месяцы потратил на поддержку национальной валюты 6,6 млрд долларов, что позволило рублю за этот год снизиться по отношению к доллару лишь на 20%, тогда как цены на нефть рухнули на 70%. По мнению аналитиков, без валютных вливаний ЦБ к началу мая доллар мог стоить уже более 110 рублей.

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