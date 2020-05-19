«Практически отсутствует»: министр труда РФ о среднем классе 

Министр труда и соцзащиты Андрей Котяков в эфире программы «Познер» оценил шансы на двукратное снижение уровня бедности в России к 2024 году. Он признал, что «будет трудно», но не назвал невозможной реализацию инициативы.

В мае 2019 года, как сообщал «Рамблер», правительство РФ утвердило план по снижению уровня бедности в стране к 2024 году. Документ содержит меры по ускорению экономики и повышению уровня реальных доходов населения.

Предполагалось, что реализация всех указанных в плане инициатив позволит сократить уровень бедности в России вдвое.

Министр труда Андрей Котяков признал, что на фоне произошедших в 2020 году событий (распространения коронавирусной инфекции и сопутствующий ей экономический кризис) добиться поставленной цели «будет трудно». Однако он подчеркнул, что реализация плана до сих пор возможна, поскольку российские власти обладают «целым рядом необходимых для этого инструментов».

Котяков добавил, что в России существует большая разница в размере доходов между богатыми и бедными гражданами. При этом он заявил, что средний класс в стране практически отсутствует, поскольку «незначительное число» россиян получает стабильный доход.