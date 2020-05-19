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Путин предложил принять Стратегию ЕАЭС без пункта по газу 

РИА Новости 1 час назад
Путин предложил принять Стратегию ЕАЭС без пункта по газу
Фото: РИА Новости
Если Армения и Белоруссия не изменят позицию по формированию газовых тарифов, логично исключить этот пункт из проекта Стратегии развития ЕАЭС, считает президент РФ Владимир Путин.
Армения и Белоруссия не принимают предложенную в проекте Стратегии развития ЕАЭС до 2025 года общую формулу стран ЕАЭС к формированию газовых тарифов.
"Если позиции наших армянских и белорусских друзей останутся без изменения, то наверное было бы логично вообще исключить пункт по газу из проекта Стратегии, чтобы одобрить ее сегодня. Обсуждение же подходов к ценообразованию на газ можно будет продолжить по линии экспертов государств-членов и Евразийской экономической комиссии", — сказал Путин, выступая на заседании ВЕЭС в режиме видеоконференции.
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Экономика , Владимир Путин , Евразийская экономическая комиссия , ЕАЭС
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