Путин предложил принять Стратегию ЕАЭС без пункта по газу 

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Если Армения и Белоруссия не изменят позицию по формированию газовых тарифов, логично исключить этот пункт из проекта Стратегии развития ЕАЭС , считает президент РФ Владимир Путин

Армения и Белоруссия не принимают предложенную в проекте Стратегии развития ЕАЭС до 2025 года общую формулу стран ЕАЭС к формированию газовых тарифов.