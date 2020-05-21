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Китай в 2020 году увеличит импорт нефти на 2% на фоне низких цен на сырье 

Прайм и ещё 2 1 час назад
Китай увеличит импорт нефти
Фото: Reuters
Импорт нефти КНР вырастет примерно на 2% в 2020 году по сравнению с прошлым годом на фоне более низких цен на сырье, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на аналитический центр, связанный с китайской нефтяной компанией China National Petroleum Corporation (CNPC).
"Ожидается, что импорт нефти Китая увеличится примерно на 2% в 2020 году на фоне более низких цен (на сырье — ред.), в то время как потребление нефти увеличится на 1-2%", — пишет агентство.
Аналитический центр ожидает, что спрос на нефтепродукты в Китае сократится при этом впервые с 2000 года — примерно на 5%, поскольку вспышка коронавируса привела к закрытию промышленных предприятий и ограничению передвижения.
Потребление природного газа в Китае в этом году, согласно оценкам, вырастет на 3%, до 313,5 миллиарда кубометров, однако отмечается, что это будет самый медленный рост за последние два десятилетия.
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Экономика , Цена на нефть , Экономика России , Валютные войны , Reuters
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