Россию ждет новый раунд нефтяной войны

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России и саудитам предрекли новый раунд нефтяной войны 

Мария Иванова 1 час назад
Опрошенные изданием Handelsblatt эксперты считают, что небольшой рост нефтяных цен даст временную передышку России и Саудовскую Аравии, но затем им предстоит новым раунд нефтяного противостояния.
Саудовская Аравия провалила нефтяную войну
Жесткие ограничения по добыче нефти действуют с 1 мая. При этом Министерство энергетики Саудовской Аравии объявило, что с июня сократит добычу еще на миллион баррелей в день, до 7,5 миллиона, что соответствует уровню 2002 года. Россию саудиты призвали поступить так же и теперь ждут ответа.
Handelsblatt заявило, что месторождения в Западной Сибири, где добывается половина российской нефти, серьезно истощены. Марсель Салихов из Московского центра Карнеги предупредил, что после временного закрытия нефтяные скважины, возможно, не удастся снова вывести на максимум. После закрытия скважин давление может упасть слишком сильно, что грозит потерями производственной мощности.
Екатерина Грушевенко из Центра энергетики московской Школы управления «Сколково» заявила, что российской нефтяной промышленности нужны инвестиции в более современную нефтедобывающую технику. У страны есть новые крупные месторождения на Крайнем Севере, но залегают они очень глубоко.
Как отмечает Handelsblatt, у России стоимость добычи нефти составляет около 13 долларов за баррель, а у Saudi Aramco — около трех долларов. Месторождения в Саудовской Аравии моложе и находятся на меньшей глубине. Эксперты считают, что варьировать добычу на них можно с меньшими издержками.
Возможно, Саудовской Аравии будет легче пережить времена дешевой нефти, однако стране уже пришлось объявить о сокращении госрасходов на 26,6 миллиарда долларов, поднять ставку НДС с пяти до 15 процентов, а также пойти на другие непопулярные меры.
В то же время Международное энергетическое агентство (МЭА) скорректировало прогноз спроса на нефть: они ожидают снижения спроса во втором квартале на 20, а не на 23-25 процентов.
Как писал «Рамблер», ранее цена российской нефти Urals превысила 30 долларов за баррель впервые с середины марта.
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Экономика , Видео , Екатерина Грушевенко , Международное энергетическое агентство , Московский центр Карнеги , Handelsblatt
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