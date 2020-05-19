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Мишустин рассказал о завершении подготовки плана по восстановлению экономики 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 6 2 часа назад
Мишустин рассказал о плане по восстановлению экономики
Фото: РИА Новости
Российское правительство в ближайшее время завершит работу над подготовкой документов, необходимых для реализации новых мер поддержки населения и бизнеса, а также подготовит общенациональный план по восстановлению экономики, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
По словам Мишустина, правительство активно ведет работу над поручением президента Владимира Путина о предоставлении к 1 июня общенационального плана действий, направленного на нормализацию деловой жизни в стране, восстановление занятости и доходов людей и осуществление структурных изменений в экономике, пишет ТАСС.
«Мы работу над этими поручениями, в том числе над нормативными актами, необходимыми для реализации предложенного вами нового пакета мер по поддержке людей и экономики, а также национального плана, завершим в ближайшее время и будем готовы вам доложить», — отметил Мишустин на совещании, которое провел российский лидер.
По его словам, правительство активно ведет эту работу совместно с главой Центрального банка Эльвирой Набиуллиной, сообщает РИА «Новости».
Ранее Путин заявил, что меры по поддержке экономики и граждан носят беспрецедентный характер, в новейшей истории государство еще не выделяло столько, даже в 2008 году.
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Комментарии 1
Экономика , Эльвира Набиуллина , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Правительство РФ , Центральный банк России , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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