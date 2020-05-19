Россия пригрозила Европе

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Россия пообещала Европе дорогой газ из-за препятствий «Северному потоку-2» 

Lenta.ru и ещё 18 48 минут назад
Препятствия в строительстве газопровода «Северный поток-2» обещаются обернуться для европейских потребителей более дорогими поставками газа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление министра иностранных дел страны Сергея Лаврова, который приводит мнение экспертов.
«Эксперты — это их мнение — сходятся в том, что практически все варианты разрешения правовой коллизии приведут к удорожанию газа для конечных потребителей, для граждан стран ЕС», — сказал Лавров.
При этом глава МИД выразил уверенность, что проект будет завершен, поскольку в нем заинтересована Германия и другие европейские страны. Лавров напомнил, что «Северный поток-2» должен укрепить энергетическую безопасность европейского региона.
Ранее Германия в лице Федерального сетевого агентства страны отказала компании Nord Stream 2 AG (оператор строительства «Северного потока-2») во выведении проекта из-под норм обновленной газовой директивы ЕС. В результате оператор газопровода должен будет зарезервировать не менее половины мощности инфраструктуры под альтернативных поставщиков, которых не существует, поскольку «Газпром» является монополистом в трубопроводных поставках газа из России за рубеж. Теперь Москва сможет экспортировать только 27,5 миллиарда кубометров сырья в год, вместо 55 миллиардов. В Берлине уже пояснили, что для вывода проекта из-под директивы его нужно было достроить к маю 2019 года.
Глава комитета бундестага ФРГ по энергетике Клаус Эрнст позднее отметил, что за многочисленные проблемы, с которыми столкнулся «Северный поток-2», придется заплатить европейцам. Он ожидает, что российская сторона переложит дополнительные расходы на проект на потребителей газа.
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Экономика , Видео , Компании , Сергей Лавров , Газпром , МИД , ЕС , ИТАР-ТАСС
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