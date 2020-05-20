Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
72.70
82.00
79.50
Прогноз
25.05 – 01.06
$
73.50
79.20
Индексы и котировки Brent
34.72
–0.03 Золото
1748.94
–0.00 РТС
1177.24
–0.14
Динамика валют
EUR / USD
20.05
1.0943
+0.0100
05.05
1.0843
17.05
08.05
24.04

В США начали бороться за жизнь цыплят 

Lenta.ru 1 час назад
В США начали бороться за жизнь цыплят
Фото: Reuters
В США на фоне мясного кризиса, вызванного пандемией коронавируса, снизился спрос на яйца и куриное мясо, фермерам приходится усыплять здоровых птиц. Группы по защите прав животных начали бороться за жизнь цыплят, вывозя их с ферм. От этом пишет Reuters.
Фермеры убивают здоровых свиней и цыплят, поскольку из-за пандемии закрываются мясокомбинаты и нарушается цепочка поставок. Производителям становится негде содержать животных, также не хватает денег на корм.
По словам исполнительного директора Ким Стурла, благотворительная организация Animal Place спасла цыплят из фермы в Айове, там планировали убить 140 тысяч птиц. Animal Place, как правило, доставляет кур в Северную Калифорнию на грузовиках. Они проверяют здоровье цыплят и отдают их в хорошие руки. Организация получает пожертвования в десятки тысяч долларов со всей Америки.
Цены на яйца снизились после резкого скачка в начале марта, когда потребители начали закупаться в продуктовых магазинах на фоне карантинных мер. По данным Министерства сельского хозяйства США, 15 мая десяток яиц стоил в среднем 89 центов по сравнению с 2,83 доллара на 10 апреля.
Около 22 процентов яиц поступало в рестораны, гостиницы или другие заведения общественного питания.
«Когда вы теряете 22 процентов рынка, это больно», — сказал Кен Клиппен, президент Национальной ассоциации производителей яиц.
В США фермеры вынуждены убивать здоровых свиней или сажать их на диету, чтобы те медленнее росли. Так как многие заводы в стране приостановили свою работу из-за пандемии, мясо стало некуда отправлять. На фоне этого мясо оказалось недоступным для простых американцев.
Видео дня. Банки бьют тревогу: алименты могут взыскать за долги
Последние новости
Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию В Кремле обсудили проведение парада и голосования по Конституции в один день В Кремле обсудили проведение парада и голосования по Конституции в один день Названа цель России в эпоху постпандемии Названа цель России в эпоху постпандемии
Комментарии
Экономика , Reuters
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В мире появится первый триллионер
В мире появится первый триллионер
В РФ ужесточили требования к ипотечным заемщикам
В РФ ужесточили требования к ипотечным заемщикам
Чем закончится новое противостояние США и Китая
Чем закончится новое противостояние США и Китая
Отток капитала из России упал
Отток капитала из России упал
Путин назвал главную задачу нового развития экономики
Путин назвал главную задачу нового развития экономики
Видео
В мире появится первый триллионер
00:58
В мире появится первый триллионер
Компании
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
00:25
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
Экономика Статьи
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
00:43
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
Рынки
«Это мало»
02:07
«Это мало»
Экономика Компании
«Пока не видно конца»: Медведев о кризисе
00:31
«Пока не видно конца»: Медведев о кризисе
Экономика
Россия пригрозила Европе
00:35
Россия пригрозила Европе
Экономика Компании
Россию ждет новый раунд нефтяной войны
00:23
Россию ждет новый раунд нефтяной войны
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение